«Какая разница между удовольствием и счастьем?» Режиссёр Алексей Свиридов о проектах в Минской духовной академии

В программе «Прикосновение к свету» на СТВ в Минской духовной академии встретились с режиссером, сценаристом, участником кинопроекта «Общежитие» Алексеем Свиридовым. Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Герой вашего фильма «Камертон счастья» ищет ответ на вопрос: как стать по-настоящему счастливым? А вы для себя этот ответ нашли?

Алексей Свиридов, режиссер театра и кино:

Искусство – это исследование жизни, и когда мы пытаемся воплотить через фильм, через творчество любую какую-то тему, то, конечно же, мы этот ответ ищем не только для зрителей, но и для себя в первую очередь. С точки зрения фильма, не хотелось бы его спойлерить и рассказывать, что я так считаю, потому что в фильме есть на это размышление. И хотелось бы зрителю как раз дать возможность подключиться, поразмышлять, потому что с помощью фильма мы не даем плакат, что счастье – это вот это, а все-таки я хочу, чтобы каждый зритель увидел его со своего ракурса. Искусство задает вопрос на тему. И каждый в степень своего образования, духовного уровня, мировоззрения дает ответ уже по себе. И там уже бульон заваривается, в котором эти ответы потихонечку приходят и реализуются в действиях человека. Олег Лепешенков:

А почему этот проект реализуется в стенах Духовной академии? Почему российский проект реализуется в Минской духовной академии?

Алексей Свиридов:

Я думаю, что как раз сегодня лежит ответственность на духовном институте, если можно так выразиться, за правильные ценности, которые мы хотим транслировать молодежи, потому что там уже есть авторитетное знание, которое действительно прошло уже много веков. И есть святые, которые являются людьми, которые реализовали это своей жизнью и на кого мы можем также опираться и понимать, что это действительно знание, которое несет в себе истину. Олег Лепешенков:

А святые не становились ли героями ваших картин? Алексей Свиридов:

Картин пока нет, спектаклей – часто. Я много делал спектаклей про святых. Это было житие и Амвросия Оптинского, и других. И по книгам того же Лескова. Лесков исследовал в художественных образах, он пытался отыскать святых, и по ним делал какие-то произведения. То есть, конечно же, обращались к таким персонажам, которые были либо через жития – это святые непосредственно, которых мы знаем, либо это художественные персонажи, которые были собирательными образами святых. Олег Лепешенков:

А что для себя вы нашли в той работе, которую вы проделываете?

Алексей Свиридов:

Как раз наш проект «Киновоспитание», который основывается на том, что мы преподаем молодежи и театральное, и киноискусство, и через это мы молодежи объясняем духовные ценности. Законы драматургии построены на человеческих законах, и через это я нашел для себя много ответов, как минимум, что любовь – это действие. То есть любовь – это не чувство, которое ты сидишь, смотришь в окошко и радуешься птичкам. Это не любовь, а любовь – это действие, когда ты идешь и этим птичкам помогаешь вырваться из клетки, накормить их, посадить деревья. Конечно же, про человека я имею в виду сейчас, как аллегория. Действие в законе драматургии важный движок любого произведения, учит как раз этой любви, пониманию, что такое любовь. Меня многие часто спрашивают, что такое любовь. Я говорю, что это глагол, это то, что делать, что я делаю, потому что все остальное – это какая-то игра в самочувствие. Я люблю всех людей? Это очень страшная фраза для меня, потому что она говорит о том, что человек не понимает вообще, что такое любовь. Нельзя говорить «я люблю всех людей». Мы учимся любить ближнего, самое трудное – любить ближнего. Самое трудное – полюбить соседа, полюбить члена своей семьи, с которым ты, можешь быть, споришь. А любить всех – это значит, не любить никого. Это я тоже познал через исследование в творчестве жизни человека. Олег Лепешенков:

Удается ли с молодежью говорить на языке, для нее доступном и понятном? Удается ли общаться с современной молодежью?

Алексей Свиридов:

Как раз это тоже работа с молодежью через «Киновоспитание», программу, которая основана на законах драматургии, театра и кино. Мы поняли, что молодежь очень хочет вовлекаться в это общение, потому что они не чувствуют, что здесь кто-то их пытается назидать на что-то, то есть заставлять что-то делать, отчитывать их, ругать. Общение через искусство с молодежью стало тем универсальным языком, в котором молодежь открывается, с удовольствием открывается, доверяет. И мы говорим на общем понятном языке получается, и они с удовольствием идут, следует и открывают свои сердца. Это действительно работает на 100 %, я думаю, что это один из правильных на сегодня подходов, когда молодежь слышит, чувствует и хочет участвовать в этом. И ребята вовлекаются – какие-то краеведческие истории. Когда они идут по святым местам, они, конечно же, приобщаются, начинают слышать эти истории, через что молодежь вдруг решает пойти причаститься, пойти с каким-то добрым делом. Получают отклик в сердце через какую-то историю, через какое-то место, атмосферу. И этот отклик является неким вкусом, человек понимает, что здесь есть какая-то радость, мы сейчас возвращаемся к счастью, вопросу о счастье. То есть радость, которую ты ни с чем не спутаешь. Это не счастье, что я там поел мороженого, прокатился на каруселях – то, что очень быстро пролетает. Это радость, которую очень трудно выразить вербально, словами. Но когда один раз ее почувствуешь, понимаешь – это здесь есть. Значит, это с этим как-то связано, и ты начинаешь понимать, что эта тема посвящена радости, в которой я чувствую истину. Это место, эти знания и так далее. И очень важно молодежи передавать этот вкус. Можно назвать его по-разному: добродетель и так далее. Но они видят в этом радость. Олег Лепешенков:

Радость, которая рождается в душе человека, когда он делает что-то для других. Алексей Свиридов:

Радость – это, безусловно, отклик на какое-то действие. То есть на твое действие, ты видишь действие других и понимаешь, что они это делают и я тоже могу это делать. И идешь по этому пути, потому что ты видишь, что там есть правда, там нет зависти, там нет соперничества, там есть желание помогать, вдохновлять. Олег Лепешенков:

Расскажите о своих проектах, с которыми вы приехали в Минск. Какие проекты реализуются в Минске?

Алексей Свиридов:

Привезли мы два проекта. Это «Мама, я вырасту» и «Камертон счастья». «Камертон счастья» – там мы разбираем вопрос, какая разница между удовольствием и счастьем. Мы говорим про истинное счастье, которые я называю для себя радостью. Разница между счастьем и удовольствием – там приводится очень много примеров жизненных, чтобы ты действительно поймал это. Это очень тонкая разница, и ты такой: я счастлив, я счастлив, хотя ты понимаешь, что это просто удовольствие. Увидеть это, прочувствовать на примерах жизни, примерах каких-то историй, анализов. Ты можешь соприкоснуться и в этом вопросе немножко разобраться. А «Мама, я вырасту» – там есть две истории, в которых переплетены герои. Мы видим, как чудесным образом каждый получает свой урок, как жизнь возвращает что-то. То есть, исходя из того, что ты принял сегодня, как жизнь позже, много лет спустя, возвращает тебе плод твоего решения. Олег Лепешенков:

А что вы говорите людям, которые приходят на ваши мастер-классы, какую основную мысль стараетесь до них донести? Алексей Свиридов:

Разные я рассказываю истории: почему в нашей душе происходит отклик на ту или иную ситуацию, почему мы сопереживаем больше человеческому горю, нежели человеческой радости? Когда ты занимаешься уже творчеством, ты начинаешь разбираться в психологии, я объясняю, почему так или иначе мы реагируем. И как создаются фильм? Фильм основан на том, что я понимаю, как человек будет реагировать. Жизненный закон и есть самый совершенный, и мы его пытаемся перенести как раз в творческое полотно. За мастер-класс я не могу дать очень много знаний, которые годами люди изучают, но могу дать вкус. И эта моя задача – передать вкус к тому, чтобы созидать и совершенствоваться. Олег Лепешенков:

Нам сейчас очень не хватает, наверное, героев, которым хотели бы подражать. А где их искать?