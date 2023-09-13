Белорусскую академию авиации посетили атташе по вопросам обороны из Африки

Атташе по вопросам обороны стран Африки ознакомились с подготовкой специалистов в Белорусской государственной академии авиации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегацию заинтересовало сотрудничество по линии не только военного, но и гражданского образования. Дипломатам рассказали о подготовке кадров на факультетах, ознакомили с выставкой вооружения, военной и спецтехники. Также гостей познакомили с материально-технической базой академии, в которой много инноваций.

Павел Примак, п роректор по государственной авиации – начальник военного факультета БГАА: Авиационная отрасль сегодня переживает очередной бурный этап своего развития. Развивается техника, развиваются сопутствующие отрасли, в том числе и сфера образовательных услуг. Наша академия пользуется определенной популярностью в этой отрасли и, соответственно, рада предложить свои услуги в том числе и иностранным государствам. В этом году мы уже не первый раз проводим подобные мероприятия, когда атташе, послы стран Европы, Африки, других регионов планеты приезжают к нам, чтобы увидеть наши возможности, заключить контракты о подготовке специалистов различного уровня: среднего специального и высшего образования.

Ваэлен Элессави, атташе по вопросам обороны при посольстве Арабской Республики Египет в России:

Я впервые в Беларуси. Мне очень понравилось, как здесь организована подготовка личного состава. Я рад, что большое внимание в процессе подготовки уделяется истории, потому что если вы не знаете историю, то у вас нет будущего.

Далее гостей ожидает не менее насыщенная программа. Они посетят предприятия военпрома и промышленного сектора. Кроме того, в планах – знакомство с культурным наследием нашей страны.