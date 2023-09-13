Что приготовить из баклажана? Шеф-повар рассказал топ-3 рецептов

Сами Али, шеф-повар:
Сегодня буду учить вас готовить топ-3 блюд из баклажана.
Готовим мангал-салат. Для этого нам понадобится запеченный баклажан, перец, томаты, лук красный, чеснок, зелень, соль и перец.
Сами Али, шеф-повар:
Сегодня буду учить вас готовить топ-3 блюд из баклажана.
Готовим мангал-салат. Для этого нам понадобится запеченный баклажан, перец, томаты, лук красный, чеснок, зелень, соль и перец.
Запеченные овощи мы заранее подготовили на мангале. 15 минут – до такого состояния.
Очистили кожуру, будем нарезать кубиками все овощи. Добавили зелень к остальным овощам. А также добавляем оливковое масло.
Перемешиваем салат, будем выкладывать на тарелку. Первую блюдо готово.
Сами Али:
Второе блюдо – рулетики из баклажана с ореховой начинкой. Для начала мы нарезаем баклажан слайсами и жарим на растительном масле.
Для ореховой начинки нам нужны грецкие орехи, красный лук, соус гранатовый, соль и перец.
Все ингредиенты мы мелко нарезаем, добавляем соль, перец и соус гранатовый. Жарим на растительном масле. Берем готовую начинку и крутим красивые батончики.
Готовые рулетики украшаем кунжутом.
Сами Али:
Третье блюдо – омлет из баклажана. Для этого нам понадобится баклажан, картофель, лук репчатый, чеснок, кинза, соль, перец и яйцо куриное.
Запеченный баклажан нарезаем на мелкие кусочки, добавляем тертый картофель, лук, репчатый, перец, кинзу нарезаем и добавляем яйцо.
Смешиваем до однородной массы и отправляем духовку на 15 минут. Достаем из формы, выкладываем на тарелку. Завершаем наше блюдо с добавлением йогурта, грецкого ореха и кинза.
Сами Али:
Готовьте с удовольствием. Это очень вкусно! Приятного аппетита!