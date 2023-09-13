Что приготовить из баклажана? Шеф-повар рассказал топ-3 рецептов

Сами Али, шеф-повар:

Сегодня буду учить вас готовить топ-3 блюд из баклажана. Готовим мангал-салат. Для этого нам понадобится запеченный баклажан, перец, томаты, лук красный, чеснок, зелень, соль и перец.

Запеченные овощи мы заранее подготовили на мангале. 15 минут – до такого состояния.

Очистили кожуру, будем нарезать кубиками все овощи. Добавили зелень к остальным овощам. А также добавляем оливковое масло.

Перемешиваем салат, будем выкладывать на тарелку. Первую блюдо готово.

Сами Али:

Второе блюдо – рулетики из баклажана с ореховой начинкой. Для начала мы нарезаем баклажан слайсами и жарим на растительном масле.

Для ореховой начинки нам нужны грецкие орехи, красный лук, соус гранатовый, соль и перец. Все ингредиенты мы мелко нарезаем, добавляем соль, перец и соус гранатовый. Жарим на растительном масле. Берем готовую начинку и крутим красивые батончики.

Готовые рулетики украшаем кунжутом.

Сами Али:

Третье блюдо – омлет из баклажана. Для этого нам понадобится баклажан, картофель, лук репчатый, чеснок, кинза, соль, перец и яйцо куриное.

Запеченный баклажан нарезаем на мелкие кусочки, добавляем тертый картофель, лук, репчатый, перец, кинзу нарезаем и добавляем яйцо.

Смешиваем до однородной массы и отправляем духовку на 15 минут. Достаем из формы, выкладываем на тарелку. Завершаем наше блюдо с добавлением йогурта, грецкого ореха и кинза.