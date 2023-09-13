Прямой эфир

Что приготовить из баклажана? Шеф-повар рассказал топ-3 рецептов

13 сентября 2023 09:27
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Сами Али, шеф-повар:
Сегодня буду учить вас готовить топ-3 блюд из баклажана.

Готовим мангал-салат. Для этого нам понадобится запеченный баклажан, перец, томаты, лук красный, чеснок, зелень, соль и перец.

Что приготовить из баклажана? Шеф-повар рассказал топ-3 рецептов-1

Запеченные овощи мы заранее подготовили на мангале. 15 минут – до такого состояния.

Что приготовить из баклажана? Шеф-повар рассказал топ-3 рецептов-4

Очистили кожуру, будем нарезать кубиками все овощи. Добавили зелень к остальным овощам. А также добавляем оливковое масло.

Что приготовить из баклажана? Шеф-повар рассказал топ-3 рецептов-7

Перемешиваем салат, будем выкладывать на тарелку. Первую блюдо готово.

Что приготовить из баклажана? Шеф-повар рассказал топ-3 рецептов-10

Сами Али:
Второе блюдо – рулетики из баклажана с ореховой начинкой. Для начала мы нарезаем баклажан слайсами и жарим на растительном масле.

Что приготовить из баклажана? Шеф-повар рассказал топ-3 рецептов-13

Для ореховой начинки нам нужны грецкие орехи, красный лук, соус гранатовый, соль и перец.

Все ингредиенты мы мелко нарезаем, добавляем соль, перец и соус гранатовый. Жарим на растительном масле. Берем готовую начинку и крутим красивые батончики.

Что приготовить из баклажана? Шеф-повар рассказал топ-3 рецептов-16

Готовые рулетики украшаем кунжутом.

Что приготовить из баклажана? Шеф-повар рассказал топ-3 рецептов-19

Сами Али:
Третье блюдо – омлет из баклажана. Для этого нам понадобится баклажан, картофель, лук репчатый, чеснок, кинза, соль, перец и яйцо куриное.

Что приготовить из баклажана? Шеф-повар рассказал топ-3 рецептов-22

Запеченный баклажан нарезаем на мелкие кусочки, добавляем тертый картофель, лук, репчатый, перец, кинзу нарезаем и добавляем яйцо.

Что приготовить из баклажана? Шеф-повар рассказал топ-3 рецептов-25

Смешиваем до однородной массы и отправляем духовку на 15 минут. Достаем из формы, выкладываем на тарелку. Завершаем наше блюдо с добавлением йогурта, грецкого ореха и кинза.

Что приготовить из баклажана? Шеф-повар рассказал топ-3 рецептов-28

Сами Али:
Готовьте с удовольствием. Это очень вкусно! Приятного аппетита!

# Рецепты # общество # Фотофакт

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