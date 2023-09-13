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В 16 районах Беларуси категорически запрещено посещение лесов

13 сентября 2023 10:44
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Новости Беларуси. Запретов на посещение лесов в Беларуси становится больше. Они действуют уже в 16 районах Гомельской и Могилевской областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 16 районах Беларуси категорически запрещено посещение лесов-1

Там в лес нельзя заходить категорически, даже просто ради прогулок. Для нарушителей предусмотрены штрафы. Осадков сегодня не ожидается, поэтому пожароопасная обстановка сохранится по всей стране. На 13 сентября синоптики объявили желтый уровень опасности, виной тому жара. В западных районах Беларуси воздух прогреется до +30 °C.

# Государственная лесная политика # общество # Фотофакт

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