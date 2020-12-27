За сутки в Беларуси зарегистрированы 1825 пациентов с коронавирусом, выписаны 1498

Новости Беларуси. К ситуации с COVID-19 в Беларуси. По информации Минздрава, за прошедшие сутки зарегистрировано 1825 новых случаев заболевания. Выписаны 1498 пациентов, у которых ранее подтвердился коронавирус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом, всего с начала пандемии количество заражений новым вирусом в стране превысило 186 тысяч. Выздоровели более 166 тысяч человек. За весь период распространения инфекции умерли 1385 пациентов с выявленным COVID-19. Количество проведенных исследований приближается к 4 миллионам.