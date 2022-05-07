Будет тепло, ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды в Беларуси на вторую неделю мая

Эти рабочие будни порадуют теплом, но без дождей не обойдется. Местами по стране даже прогремят первые майские грозы, рассказали в программе «Плюс-минус» . В воскресенье, 8 мая, днем на большей части республики пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит +4…+10 °С. Днем +12…+18 °С, по югу до +20 °С.

В начале недели фронтальные разделы покинут нашу страну, атмосферное давление начнет расти и осадков станет меньше, но будет на несколько градусов прохладнее. В понедельник, 9 мая, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит 0…+ 7 °С, по северо-западу до -2 °С. Днем +10…+16 °С.

В Риме +25°C, в Москве +10°C. О погоде в Европе на неделю с 9 по 15 мая читайте здесь.

Во вторник, 10 мая, также без существенных осадков. Ночью воздух прогреется до +5 °С. Днем будет +10…+17 °С.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.