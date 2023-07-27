«Не везде есть реабилитологи». Президентская комиссия изучила систему здравоохранения Брестской области

Новости Беларуси. Учреждения здравоохранения Брестской области в центре внимания межведомственной рабочей группы. Поручения Президента выявить проблемные ниши в медицинской сфере, исправить недочеты и сделать медпомощь доступной для каждого человека поэтапно выполняются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты собрали анамнез здравоохранения Брестского региона. Хорошая материально-техническая база, развитие новых направлений, внедрение инновационных технологических операций – в целом специалисты увидели хорошую динамику выздоровления. Но недочеты все же имеются. Группе экспертов удалось не только выявить уязвимые места, но и найти пути решения проблем. А рекомендательный список с больными точками, которым необходимо уделить внимание, передали на рассмотрение межведомственной рабочей группы.

Ольга Баханович, врач-эксперт высшей категории ГУ «Республиканский клинический медицинский центр Управления делами Президента Республики Беларусь»:

Стоит отметить, что не все отделения реабилитации оснащены современным оборудованием, много оборудования, которое нуждается в обновлении, в расширении возможностей реабилитационных. Необходимо уделить внимание подготовке специалистов-реабилитологов, не везде они прошли необходимую подготовку. Не везде есть реабилитологи, специалисты по лечебной физкультуре, психотерапевты, психологи, логопеды, но понимание со стороны руководителей лечебных учреждений Брестчины мы увидели, они будут в этом направлении идти и стремиться выполнить все необходимые вещи, чтобы служба реабилитации развивалась быстро и в правильном направлении.