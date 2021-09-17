Бесплатный вход во все музеи и десятки концертов. Как День народного единства собираются встретить в Бресте?

Новости Беларуси. Особую атмосферу праздника в эти дни создадут также и в городе над Бугом. Только в брестском регионе запланировано около полсотни мероприятий. А 16 сентября жители Бреста присоединились к акции «Мы едины», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки шаров в цветах национальной символики выпустили в небо представители сразу нескольких крупных общественных организаций страны: Белорусский союз женщин, БРСМ, «Белая Русь». Тем самым они выразили готовность выступать единым фронтом в защите национальных интересов Беларуси и самих белорусов.

Светлана Козлович, заместитель г лавы а дминистрации Ленинского р айона Бреста: Дзякуючы 1939 году мы маем магчымасць размаўляць на роднай мове, мы можам на ёй навучацца і з задавальненнем выконваем песні на роднай мове, чытаем вершы. І нам усім разам добра, бо ўсе мы – беларусы.

Анна Шкред, ученица школы № 18 Бреста:

Единство – это то, что мы, белорусы, всегда можем поддержать друг друга. Мы правда едины, мы очень друг на друга похожи. Мы всегда вместе и друг друга поддерживаем. Мы очень мирные люди.

В День народного единства для жителей и гостей Бреста подготовили особый подарок – бесплатный вход во все музеи города. Главным же местом торжеств станет Береза, где откроют обновленный памятный знак узникам концлагеря Береза-Картузская.