Как Жировичская икона Божией Матери помогает верующим? Белорусы поделились личными историями

Новости Беларуси. Православные верующие празднуют явление Жировичской иконы Божией Матери, одной из наиболее почитаемых православных святынь. Уникальная нерукотворная икона считается чудотворной – поклониться ей едут верующие со всей страны. К тому же именно этот образ Богородицы называют заступницей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С самого утра на территории Успенского монастыря в Жировичах проходят торжества в честь явления иконы. Галина Буро провела этот день с верующими.

О празднике во все колокола. Ведь чудотворная икона, вырезанная на маленьком кусочке яшмы, обладает большой силой. Редкий случай, когда старинный образ выносят на улицу – слишком хрупкий. Путь крестному ходу выложен аиром, цветами и лепестками роз – так верующие приветствуют икону Жировичской Божией Матери, которая считается покровительницей Беларуси. А еще входит в топ-100 самых значимых и почитаемых православных образов мира.

Елизавета Самсоник, жительница Слонима:

Стараемся по возможности каждый раз на 20 мая посетить этот праздник, потому что это праздник души, семьи, нашей всей великой Беларуси.

Ежегодно 20 мая здесь солнечная погода – монахи говорят, это чудо, но еще ни разу за всю историю на праздник не было дождя. Зато настоящие реки верующих наполняют дворики монастыря. Паломники едут издалека, чтобы поклониться иконе, ведь она известна и своими чудесами исцеления. Благодарные люди готовы делиться очень личными историями.

Любовь Школьник, жительница агрогородка Жировичи:

Я приехала в Жировичи в 2014 году. Я добрела сюда умирающая из Минска, и вот нашла себя возле иконы Жировичской. И с тех пор в моей жизни что-то изменилось. Я переехала из Минска сюда 8 лет назад, ожила здесь, инвалидность у меня сняли, я умирала совсем, а сейчас, видите, живу, цвету, пахну благодаря Божией Матери.

Ксения Коляда, жительница агрогородка Жировичи:

Папа в аварию попал. Но вот буквально мы с монахом Жировичского монастыря на колени встали, читали акафист, и человек фактически живой остался. Очень много людей приезжают, просят, требуют требующие (такая есть фраза в молитве Богородице нашей) и получают исцеление. Происхождение чудотворной Жировичской иконы Божией Матери неизвестно, ведь она явилась миру, причем дважды. Впервые в 15 веке: дети-пастухи увидели среди густых ветвей дикой груши чудесное сияние, исходившее от маленькой иконы.

Галина Буро, корреспондент:

Когда пастухи принесли иконку хозяину Солтану, он не придал значения находке и убрал ее в ларец, но она оттуда исчезла и на следующий день вновь появилась на ветвях груши. Тогда боярин уверовал в чудо и построил в Жировичах храм на месте явления иконы Божией Матери.

А со временем вокруг места явления иконы образовался монастырский комплекс, который на века стал оплотом белорусского православия. Сегодня в честь праздника на территории обители освятили новую скульптурную композицию по мотивам предания. Те самые пастушки, ягнята, цветущая груша и нерукотворная святыня на ветвях. У подножия – имитация родника как символа святых источников, которыми славится благодатная жировичская земля. Благоустройство территории – как часть масштабной реконструкции обители, которая проводится по поручению Президента.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Кровля заменена на соборе, и выполнены эти важные работы, снаружи храм облагорожен, проведены работы штукатурные и покрасочные. Не все еще завершено, но мы видим добрые такие продвижения вперед, которые, надеемся, в скором времени завершатся таким благолепным украшением древней обители.