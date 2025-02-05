Как жили белорусы, когда не было умной техники? Расскажут в бешенковичском краеведческом музее

За спиной – самая южная точка течения Западной Двины, и мы продолжаем наши зимние приключения. В программе «Путевка BY» отправились на родину Льва Сапеги и Ивана Хруцкого – Бешенковичский район.

Фанатов традиций порадует экспозиционный зал «Мещанский дом местечка Бешенковичи конца XIX – начала XX века». Как и чем жили предки, когда не было умной техники? Здесь все разложат по полочкам. Уютные интерьеры с вышивками согревают, как ароматный чай. Начнем экскурсию с сердца дома.

Станислав Леоненко, старший научный сотрудник Бешенковичского районного историко-краеведческого музея:

Важное место в каждом доме занимала печь. Печь русская была, она сразу выполняла несколько функций – отепление дома и приготовление пищи. Готовили наше национальное блюдо – это картошка. 500 блюд из картошки. Для того чтобы произвести кашу, нужно было для начала сделать крупу, нужна была ступа, специально перетирали, обдирали шелуху из зерна, пшеницы, ячменя, овса и пекли разнообразные каши, очень питательно и полезно.