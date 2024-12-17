Где в Беларуси попробовать клёцки с душой? Узнали место и рецепт

Путешествовать хорошо в любой сезон, особенно в такой зимней сказке. В программе «Путевка By» подарим билетик в Ушачи. Попробуем экстрим на озере Вечелье, восхитимся красотой костела Святого Лаврентия и отведаем клецки с душами. Не переключайтесь!

Запахло вкусненьким! Настало время для кулинарной экспедиции. Если вы оказались на Витебщине, вам просто необходимо отведать клецки с душами! Изначально это было блюдо поминального стола. Его наши предки готовили вместе с кутьей и блинами на Деды. Со временем смачные клецачки стали главой праздничного стола. Ими угощали родственников и самых дорогих гостей.

С 2017 года это традиционное блюдо – в списке историко-культурных ценностей. Что ни говори, бульба для белорусов – второй хлеб, а душой называют аппетитную начинку. Начинаем колдовать с хранительницами народной кухни! Натираем домашнюю картошку на терку и маленькими кусочками нарезаем мяско. Фарш также подойдет.