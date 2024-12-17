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Где в Беларуси попробовать клёцки с душой? Узнали место и рецепт

17 декабря 2024 13:35
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Путешествовать хорошо в любой сезон, особенно в такой зимней сказке. В программе «Путевка By» подарим билетик в Ушачи. Попробуем экстрим на озере Вечелье, восхитимся красотой костела Святого Лаврентия и отведаем клецки с душами. Не переключайтесь! 

Где в Беларуси попробовать клёцки с душой? Узнали место и рецепт-2

Запахло вкусненьким! Настало время для кулинарной экспедиции. Если вы оказались на Витебщине, вам просто необходимо отведать клецки с душами! Изначально это было блюдо поминального стола. Его наши предки готовили вместе с кутьей и блинами на Деды. Со временем смачные клецачки стали главой праздничного стола. Ими угощали родственников и самых дорогих гостей. 

С 2017 года это традиционное блюдо – в списке историко-культурных ценностей. Что ни говори, бульба для белорусов – второй хлеб, а душой называют аппетитную начинку. Начинаем колдовать с хранительницами народной кухни! Натираем домашнюю картошку на терку и маленькими кусочками нарезаем мяско. Фарш также подойдет. 

Где в Беларуси попробовать клёцки с душой? Узнали место и рецепт-4

Дина Пенкальская, участница народного клуба национальной кухни «Прысмакі»:
Чым яшчэ нашы клёцкі цудоўныя? Таму, што мы не лепім іх маленькімі. Самі мы не маленькія, таму клёкці ў нас адпаведнага размеру. Каб прыйшоў гаспадар з працы, узяў сабе клётчыну, наеўся і каб потым больш ужо да халадзільніка, як той кот, не хадзіў. А наша клёцка — яна ж вось такая! 

Добавляем в начинку сушеные грибочки, немного тмина и соли. Можно приправить черным перчиком – дело вкуса. Славные хозяюшки раскроют секреты с пылу-жару. 

Дина Пенкальская:
Адцісківаем кожную порцыю цёртай бульбы. Абавязкова ў цёртую бульбу трэба дадаць вараную таўчоную ці таксама працёртую бульбу. Тады клёцачка будзе мякенькая, смачненькая, прыгожанькая. Мы дадалі крахмал, яйка. І зараз можна замешваць.

Где в Беларуси попробовать клёцки с душой? Узнали место и рецепт-6

Добавляем немного муки, раскатываем на ладошке картофельную массу и щедро начиняем душой. А затем лепим колобочков и отправляем в печку. 40 минут – и все готово! 

# Туризм # Рецепты # Национальная белорусская кухня # Анастасия Макеева

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