Где в Беларуси попробовать клёцки с душой? Узнали место и рецепт

Путешествовать хорошо в любой сезон, особенно в такой зимней сказке. В программе «Путевка By» подарим билетик в Ушачи. Попробуем экстрим на озере Вечелье, восхитимся красотой костела Святого Лаврентия и отведаем клецки с душами. Не переключайтесь!
Путешествовать хорошо в любой сезон, особенно в такой зимней сказке. В программе «Путевка By» подарим билетик в Ушачи. Попробуем экстрим на озере Вечелье, восхитимся красотой костела Святого Лаврентия и отведаем клецки с душами. Не переключайтесь!
Запахло вкусненьким! Настало время для кулинарной экспедиции. Если вы оказались на Витебщине, вам просто необходимо отведать клецки с душами! Изначально это было блюдо поминального стола. Его наши предки готовили вместе с кутьей и блинами на Деды. Со временем смачные клецачки стали главой праздничного стола. Ими угощали родственников и самых дорогих гостей.
С 2017 года это традиционное блюдо – в списке историко-культурных ценностей. Что ни говори, бульба для белорусов – второй хлеб, а душой называют аппетитную начинку. Начинаем колдовать с хранительницами народной кухни! Натираем домашнюю картошку на терку и маленькими кусочками нарезаем мяско. Фарш также подойдет.
Дина Пенкальская, участница народного клуба национальной кухни «Прысмакі»:
Чым яшчэ нашы клёцкі цудоўныя? Таму, што мы не лепім іх маленькімі. Самі мы не маленькія, таму клёкці ў нас адпаведнага размеру. Каб прыйшоў гаспадар з працы, узяў сабе клётчыну, наеўся і каб потым больш ужо да халадзільніка, як той кот, не хадзіў. А наша клёцка — яна ж вось такая!
Добавляем в начинку сушеные грибочки, немного тмина и соли. Можно приправить черным перчиком – дело вкуса. Славные хозяюшки раскроют секреты с пылу-жару.
Дина Пенкальская:
Адцісківаем кожную порцыю цёртай бульбы. Абавязкова ў цёртую бульбу трэба дадаць вараную таўчоную ці таксама працёртую бульбу. Тады клёцачка будзе мякенькая, смачненькая, прыгожанькая. Мы дадалі крахмал, яйка. І зараз можна замешваць.
Добавляем немного муки, раскатываем на ладошке картофельную массу и щедро начиняем душой. А затем лепим колобочков и отправляем в печку. 40 минут – и все готово!