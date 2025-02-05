Что необычного есть в парке Комсомольцев в Бешенковичах? Рассказываем

За спиной – самая южная точка течения Западной Двины, и мы продолжаем наши зимние приключения. В программе «Путевка BY» отправились на родину Льва Сапеги и Ивана Хруцкого – Бешенковичский район.

Остановка – парк Комсомольцев. Впечатлит выставка военной техники и этот памятник. В 1821 году в Бешенковичах состоялся смотр русской гвардии императором Александром I. На Торговой площади был разбит бивак и дан праздничный обед. Спустя год на месте событий граф Ириней Хрептович установил памятный знак, обнесенный гранитными столбами.

После революции его уничтожили, а на постаменте прописался Владимир Ильич Ленин. Вы удивитесь, но основание и столбики живы с царских времен!

Марина Бирюкова, заведующий сектором культуры Бешенковичского райисполкома:

Долгое время здесь был установлен памятник Ленину. После войны его отреставрировали и в последующем перенесли на Центральную площадь, в настоящее время находится памятный знак комсомольцам и молодежи, погибшим в годы Великой Отечественной войны.