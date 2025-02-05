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Что необычного есть в парке Комсомольцев в Бешенковичах? Рассказываем

05 февраля 2025 06:33
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За спиной – самая южная точка течения Западной Двины, и мы продолжаем наши зимние приключения. В программе «Путевка BY» отправились на родину Льва Сапеги и Ивана Хруцкого – Бешенковичский район.

Что необычного есть в парке Комсомольцев в Бешенковичах? Рассказываем-2

Остановка – парк Комсомольцев. Впечатлит выставка военной техники и этот памятник. В 1821 году в Бешенковичах состоялся смотр русской гвардии императором Александром I. На Торговой площади был разбит бивак и дан праздничный обед. Спустя год на месте событий граф Ириней Хрептович установил памятный знак, обнесенный гранитными столбами. 

Что необычного есть в парке Комсомольцев в Бешенковичах? Рассказываем-4

После революции его уничтожили, а на постаменте прописался Владимир Ильич Ленин. Вы удивитесь, но основание и столбики живы с царских времен! 

Что необычного есть в парке Комсомольцев в Бешенковичах? Рассказываем-6

Марина Бирюкова, заведующий сектором культуры Бешенковичского райисполкома:
Долгое время здесь был установлен памятник Ленину. После войны его отреставрировали и в последующем перенесли на Центральную площадь, в настоящее время находится памятный знак комсомольцам и молодежи, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Что необычного есть в парке Комсомольцев в Бешенковичах? Рассказываем-8

Еще одна фишка – аллея якорей, которая появилась в 2017-м по инициативе местных дайверов. Андрей Трубецкий и Андрей Бурнейко подняли со дна Западной Двины около 30 раритетов. 

Подробности смотрите в видео.

# Туризм # История # Достопримечательности Беларуси # Анастасия Макеева

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