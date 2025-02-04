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Дзермант: задача каждой партии в РБ – выстроить железный стержень в нашем обществе

04 февраля 2025 19:19
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Проект «Азаренок.Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. В гостях политолог Алексей Дзермант. Обсудим самые актуальные темы!

Дзермант: задача каждой партии в РБ – выстроить железный стержень в нашем обществе-2

Алексей Дзермант, политолог:
Задача каждой партии, прежде всего Компартии, – выстроить ядро, железный стержень в нашем обществе и государстве, который бы не позволил это сделать. Вот сейчас момент для любых партийцев, не только для коммунистов, супермобилизации. Для чего? Для того, чтобы каждый на своем месте стал опорой нашей стране и продолжению того курса, который начат Александром Лукашенко. Он абсолютно верный. И эти враги надеются, конечно, что, если наш Президент будет отходить как-то или смена поколения будет происходить, что все начнет слабеть. Наша задача, эта задача, может быть, жизни нас всех, – сделать нашу платформу, нашу основу непоколебимой. Вот этим и нужно заниматься.

# Алексей Дзермант # Григорий Азаренок # Белорусские партии # Государственная политика

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