Дзермант: задача каждой партии в РБ – выстроить железный стержень в нашем обществе

Алексей Дзермант, политолог:

Задача каждой партии, прежде всего Компартии, – выстроить ядро, железный стержень в нашем обществе и государстве, который бы не позволил это сделать. Вот сейчас момент для любых партийцев, не только для коммунистов, супермобилизации. Для чего? Для того, чтобы каждый на своем месте стал опорой нашей стране и продолжению того курса, который начат Александром Лукашенко. Он абсолютно верный. И эти враги надеются, конечно, что, если наш Президент будет отходить как-то или смена поколения будет происходить, что все начнет слабеть. Наша задача, эта задача, может быть, жизни нас всех, – сделать нашу платформу, нашу основу непоколебимой. Вот этим и нужно заниматься.