Бешенковичский Версаль! Побывали во дворце, который сохранился с XVIII века

За спиной – самая южная точка течения Западной Двины, и мы продолжаем наши зимние приключения. В программе «Путевка BY» отправились на родину Льва Сапеги и Ивана Хруцкого – Бешенковичский район.

Приветствую вас в этом прекрасном дворце, который совсем недавно засиял новыми красками, но при этом сохранил дух веков. Дворец несколько раз перестраивался, испытан временем и даже военными событиями и сейчас является историко-культурной ценностью республиканского значения!

Подаем карету в местный Версаль и приглашаем в графскую обитель! Дворцово-парковый ансамбль появился в Бешенковичах в XVIII веке благодаря Огинским. В первой половине XIX столетия его перестроили Хрептовичи на свой лад. Жемчужину раннего классицизма в 1876-м запечатлел известный художник Наполеон Орда. Его акварель – ключ в прекрасную эпоху.

Раньше помещение первого этажа дворца использовались под жилье, на втором этаже находились залы и кабинеты.

Марина Бирюкова, заведующий сектором культуры Бешенковичского райисполкома:

До настоящего времени сохранился сам дворец, три хозпостройки: конюшня, прачечная, кухня. Основное здание – П-образной формы. Основной корпус – двухэтажный и одноэтажные флигеля. Если раньше планировка была анфиладная, то в последующем она стала коридорного типа. Долгое время в здании размещалась общеобразовательная школа. Затем сюда переехала музыкальная школа, которая в последующем была переименована в детскую школу искусств.