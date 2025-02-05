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Бешенковичский Версаль! Побывали во дворце, который сохранился с XVIII века

05 февраля 2025 06:30
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За спиной – самая южная точка течения Западной Двины, и мы продолжаем наши зимние приключения. В программе «Путевка BY» отправились на родину Льва Сапеги и Ивана Хруцкого – Бешенковичский район.

Бешенковичский Версаль! Побывали во дворце, который сохранился с XVIII века-2

Приветствую вас в этом прекрасном дворце, который совсем недавно засиял новыми красками, но при этом сохранил дух веков. Дворец несколько раз перестраивался, испытан временем и даже военными событиями и сейчас является историко-культурной ценностью республиканского значения! 

Бешенковичский Версаль! Побывали во дворце, который сохранился с XVIII века-4

Подаем карету в местный Версаль и приглашаем в графскую обитель! Дворцово-парковый ансамбль появился в Бешенковичах в XVIII веке благодаря Огинским. В первой половине XIX столетия его перестроили Хрептовичи на свой лад. Жемчужину раннего классицизма в 1876-м запечатлел известный художник Наполеон Орда. Его акварель – ключ в прекрасную эпоху.

Бешенковичский Версаль! Побывали во дворце, который сохранился с XVIII века-6

Раньше помещение первого этажа дворца использовались под жилье, на втором этаже находились залы и кабинеты.

Бешенковичский Версаль! Побывали во дворце, который сохранился с XVIII века-8

Марина Бирюкова, заведующий сектором культуры Бешенковичского райисполкома:
До настоящего времени сохранился сам дворец, три хозпостройки: конюшня, прачечная, кухня. Основное здание – П-образной формы. Основной корпус – двухэтажный и одноэтажные флигеля. Если раньше планировка была анфиладная, то в последующем она стала коридорного типа. Долгое время в здании размещалась общеобразовательная школа. Затем сюда переехала музыкальная школа, которая в последующем была переименована в детскую школу искусств. 

Бешенковичский Версаль! Побывали во дворце, который сохранился с XVIII века-10

Анастасия Макеева, специальный корреспондент:
Рядом с усадьбой находится легендарный дуб, которому уже более 300 лет, когда-то возле него отдыхал Наполеон. По одному преданию, он наблюдал за войсками, которые переправлялись через Западную Двину. По другой, позировал неизвестному художнику.

Подробности смотрите в видео.

# Туризм # История # Достопримечательности Беларуси # Анастасия Макеева

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