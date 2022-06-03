Это огромный риск. О чём стоит задуматься, прежде чем заняться экстремальными видами спорта?

Одни штурмуют горные вершины, другие отправляются в кругосветное путешествие, в одиночку переплывают океаны. Наряду с мужчинами к подобному экстриму присоединяются и женщины. О том, что они преодолевают на своем пути и какие эмоции получают от дела, которое выбрали, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Какие советы вы как психолог дали бы людям, которые хотят побороть какие-то свои страхи, возможно, сделать шаги к чему-то экстремальному?
Наталья Евтихова, психолог, гештальт-терапевт:
Первый вопрос: зачем? То есть человек должен подумать: зачем?
Татьяна Савчик:
Каждый бросает себе какой-то вызов.
Наталья Евтихова:
Четко дать себе ответ. Некоторые не дадут ответа и зависнут уже на этой фазе или потому что модно. Второе – безопасность, инструктор.
Татьяна Савчик:
Погружение, например, на глубину без подстраховки, на одном дыхании – это же все-таки очень огромный риск (подробнее здесь).
Наталья Евтихова:
Я же не специалист в этом, насколько девушка безопасно туда шла, инструкторы доверяют и разрешают.
Татьяна Савчик:
Но страшно же?
Ирина Ханило, катается на байке, увлекается фридайвингом:
Не страшно.
«Есть технические моменты». Как избежать негативных последствий для здоровья при занятиях экстремальными видами спорта – подробности здесь.