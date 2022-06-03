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Это огромный риск. О чём стоит задуматься, прежде чем заняться экстремальными видами спорта?

03 июня 2022 15:15
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Одни штурмуют горные вершины, другие отправляются в кругосветное путешествие, в одиночку переплывают океаны. Наряду с мужчинами к подобному экстриму присоединяются и женщины. О том, что они преодолевают на своем пути и какие эмоции получают от дела, которое выбрали, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Какие советы вы как психолог дали бы людям, которые хотят побороть какие-то свои страхи, возможно, сделать шаги к чему-то экстремальному?

Это огромный риск. О чём стоит задуматься, прежде чем заняться экстремальными видами спорта?-1

Наталья Евтихова, психолог, гештальт-терапевт:
Первый вопрос: зачем? То есть человек должен подумать: зачем?

Татьяна Савчик:
Каждый бросает себе какой-то вызов.

Наталья Евтихова:
Четко дать себе ответ. Некоторые не дадут ответа и зависнут уже на этой фазе или потому что модно. Второе – безопасность, инструктор.

Татьяна Савчик:
Погружение, например, на глубину без подстраховки, на одном дыхании – это же все-таки очень огромный риск (подробнее здесь).

Наталья Евтихова:
Я же не специалист в этом, насколько девушка безопасно туда шла, инструкторы доверяют и разрешают.

Татьяна Савчик:
Но страшно же?

Это огромный риск. О чём стоит задуматься, прежде чем заняться экстремальными видами спорта?-4

Ирина Ханило, катается на байке, увлекается фридайвингом:
Не страшно.

«Есть технические моменты». Как избежать негативных последствий для здоровья при занятиях экстремальными видами спорта – подробности здесь.

# Экстрим # общество # Татьяна Савчик # Наталья Евтихова # Ирина Ханило # Фотофакт

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