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Как «Волшебная книга МЧС» и фильм «Супермама» помогут уберечь детей от травм

18 июня 2018 12:43
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Новости Беларуси. О том, как защитить ребёнка от травм, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Помочь родителям понять, где опасные места, сейчас есть прекрасная возможность. У нас есть новый фильм «Супермама», который находится на Youtube-канале МЧС. Вы можете посмотреть и поймёте, что может представлять опасность для вашего ребёнка.

И исключить эту возможность у себя дома.

Здесь мы говорим о расположении на низком уровне розеток – поэтому необходимо ставить специальные заглушки для того, чтобы ребёнок не мог самостоятельно включить электроприбор. Если взять подростковый возраст, то мы предлагаем «Волшебную книгу МЧС» – мультсериал. Мы предлагаем возможность рассмотреть все те ситуации, с которыми ребёнок может столкнуться. Мама с папой садятся, обсуждают те ситуации, в которые попадают герои. Поверьте, ребятам эти мультики нравятся.

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Фото: МЧС Республики Беларусь

# МЧС Беларуси # общество # Анастасия Швайбович

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