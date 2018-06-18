Салон проката выдал минчанке сломанную инвалидную коляску и требовал оплатить 70% от стоимости

Новости Беларуси. Инвалидная коляска в Беларуси выдаётся бесплатно только инвалидам, при наличии специального заключения, рассказали в программе «Добро пожаловаться». Средняя же цена её в магазинах столицы – 500 рублей. Но если человек, скажем, сломал ногу и около месяца не может самостоятельно передвигаться, единицы решатся на дорогостоящее приобретение. И пока прокат инвалидных колясок в рамках системы соцобеспечения только планируется, процветают в республике арендаторы частные. Но не всегда честные. Март этого года, в доме минчанки Тамары Ивановны Васюкевич, раздаётся тревожный звонок. Взволнованный голос на том конце провода сообщает – сын женщины, Иван, находясь на службе, упал с высоты 6 метров и с многочисленными переломами ног доставлен в больницу. Тамара Васюкевич, минчанка:

23 марта сын упал с высоты 6 метров и поломал обе ноги, передвигаться сам не может.

Так, коляска, которую взяла Тамара Ивановна в аренду, не облегчила жизнь семье Васюкевичей, а превратила её в ад.

Тамара Васюкевич:

Качество коляски очень плохое, тормоза не работали, колёса не работали. Брали на ремонт, исправляли.

За два месяца аренды потрёпанной коляски Тамара Ивановна заплатила 80 рублей. При этом менеджер предлагал «не обращать внимания на недочеты», ссылаясь на почтенный возраст товара.

Однажды, курьер даже забирал коляску на ремонт.



Дарина Гулюта, юрист:

Арендодатель обязан предоставить движимое имущество надлежащего качества, если будут выявлены недостатки, их нужно будет устранить в течение 10 дней. Если потребитель не пользовался товарам, пока арендодатель устранял недостатки – это время аренды не оплачивается.

Нарушая законодательство, срок ремонта из общей стоимости аренды вычесть то ли забыли, то ли не посчитали нужным. Намучившись с некачественной коляской, спустя 2 месяца, Тамара Ивановна вознамерилась вернуть сие «счастье» в салон проката. И тогда женщине выставили внушительный счёт, списав на последних арендаторов плачевное состояние имущества.

Курьер попросил оплатить 70% от стоимости коляски, увидев панику на лице Тамары Ивановны, подобрел до 50 рублей. Когда в глазах женщины проступили слёзы, проявил великодушие и требовал уже 35 рублей.

Тамара Васюкевич:

Где-то, наверное, дополнительный скрытый доход. Сначала «не обращайте на всё внимание», а потом, когда мы поняли, что не сможем ездить на такой коляске, – «платите».

В тот день курьер даже не составил акт осмотра товара, не стал он письменно фиксировать на месте и якобы обнаруженные повреждения. Дальше – звонки с угрозами подать в суд. Вконец отчаявшись, Тамара Ивановна обратилась на «горячую» линию СТВ. Юристы напоминают: чтобы обезопасить себя, не подписывайте сходу договор аренды, внимательно осмотрите товар, который берете. Все дефекты должны быть отражены в соглашении. Чтобы пролить свет на историю, в которую попала семья Васюкевичей, отправляемся в салон проката.

Отчего в данной организации не выдают кассовые чеки? Почему предлагают товар ненадлежащего качества? Как сложилось, что минчанке не вернули деньги за время ремонта, и кто решил, что женщина ещё и должна осталась?Сотрудник пункта проката:

Мы пошли навстречу, забрали коляску, не взяли ни копейки. К девяти часам вы не подъехали – был составлен акт.