«Мы помогаем изучить ПДД». Как участники социального проекта «SmartKrok» делают добрые дела?
В июне 2017 года «Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Маяк» дал старт новому социальному проекту на просторах Интернета.
Галина Ветрова, заместитель директора ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Маяк» г. Минска:
Мы разработали и внедрили в виртуальную сеть новую игру под хештегом smartkrok – «Умный шаг». Мы разделили всех желающих участников, согласно их интересам, по трем фракциям и придумали для них совершенно несложные задания.
Эрудиция, дружелюбие и бесстрашие – именно эти качества пытались развить педагоги у участников проекта, а завершился квест форумом, на котором детей наградили сертификатами и памятными призами.
Галина Ветрова:
Самых активных участников мы пригласили совместно работать с нами в летний период с воспитанниками летних оздоровительных лагерей учреждений образования всего нашего Ленинского района.
Именно сегодня на стадионе одной из столичных школ Ленинского района и прошла подобная программа по основам безопасной жизнедеятельности. Самые активные участники «SmartKrok» наравне с взрослыми обучали младших школьников.
Совместно со службами ГАИ, МЧС, ОСВОД и «Красным Крестом», ребят ждали с заданиями, конкурсами, загадками и развлечениями. Здесь можно было узнать, как устроена пожарная машина, а также примерить экипировку спасателей.
Как участники «SmartKrok» обучали младших школьников основам безопасной жизнедеятельности? Что делали ребята в группе бесстрашия? Какова цель проведения социального проекта «SmartKrok»?
Подробности – в видеоматериале.