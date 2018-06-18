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«Мы помогаем изучить ПДД». Как участники социального проекта «SmartKrok» делают добрые дела?

18 июня 2018 09:06
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В июне 2017 года «Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Маяк» дал старт новому социальному проекту на просторах Интернета.

Галина Ветрова, заместитель директора ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Маяк» г. Минска:
Мы разработали и внедрили в виртуальную сеть новую игру под хештегом smartkrok – «Умный шаг». Мы разделили всех желающих участников, согласно их интересам, по трем фракциям и придумали для них совершенно несложные задания.

«Мы помогаем изучить ПДД». Как участники социального проекта «SmartKrok» делают добрые дела?-1

Эрудиция, дружелюбие и бесстрашие – именно эти качества пытались развить педагоги у участников проекта, а завершился квест форумом, на котором детей наградили сертификатами и памятными призами.

«Мы помогаем изучить ПДД». Как участники социального проекта «SmartKrok» делают добрые дела?-4

Галина Ветрова:
Самых активных участников мы пригласили совместно работать с нами в летний период с воспитанниками летних оздоровительных лагерей учреждений образования всего нашего Ленинского района.

Именно сегодня на стадионе одной из столичных школ Ленинского района и прошла подобная программа по основам безопасной жизнедеятельности. Самые активные участники «SmartKrok» наравне с взрослыми обучали младших школьников.

«Мы помогаем изучить ПДД». Как участники социального проекта «SmartKrok» делают добрые дела?-7

Совместно со службами ГАИ, МЧС, ОСВОД и «Красным Крестом», ребят ждали с заданиями, конкурсами, загадками и развлечениями. Здесь можно было узнать, как устроена пожарная машина, а также примерить экипировку спасателей.

«Мы помогаем изучить ПДД». Как участники социального проекта «SmartKrok» делают добрые дела?-10

Как участники «SmartKrok» обучали младших школьников основам безопасной жизнедеятельности? Что делали ребята в группе бесстрашия? Какова цель проведения социального проекта «SmartKrok»?

Подробности – в видеоматериале.

# Волонтеры в Минске # общество # Вероника Кудринецкая # Фотофакт # Дети

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