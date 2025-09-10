Новый премьер Франции начнёт работу на фоне массовых общенациональных протестов

На этом посту он сменит Франсуа Байру, который вынужден был уйти в отставку после того, как парламент вынес вотум недоверия его правительству. Депутатам не понравилась его программа сокращение бюджетного дефицита за счет урезания государственных расходов. Теперь эту проблему придется решать новому премьеру.

Матео Болленджер, студент (Франция):

Больше всего я боюсь, что в следующем году у нас не будет бюджета. После роспуска правительства мы оказались в политическом тупике. Ситуация очень сложная. Я думаю, что Франция сейчас сталкивается с действительно критически важными проблемами. Мы действительно, я думаю, находимся на грани понижения в статусе на мировой политической сцене и даже в социальном плане для нас, граждан. Поэтому нам нужны люди с политической смелостью и активностью.

Себастьен Лекорню начнет работу на фоне массовых общенациональных протестов, которые 10 сентября начинаются во Франции. Демонстранты намерены заблокировать аэропорты, вокзалы и автомагистрали или устраивать акты саботажа. Профсоюзы планируют 18 сентября провести массовые забастовки в знак протеста против мер жесткой экономии. Теперь новому правительству Лекорню потребуется поддержка левых или правых, чтобы принять бюджет на 2026 год и пережить возможный вотум недоверия.