«Позволил снизить расход почти в 3 раза». В чем уникальность энергоэффективных домов в Беларуси?

Девятнадцатиэтажный дом на 132 квартиры в районе Лошица-9 называют энергоэффективным домом второго поколения. По своему внешнему виду он мало чем отличается от обычного. Александр Гребеньков, руководитель проекта ПРООН-ГЭФ «Повышение энергетической эффективности жилых зданий в РБ», кандидат технических наук:

В нем реализованы две, наиболее, на наш взгляд, приемлемые инженерные системы, которые могут тиражироваться по всей РБ. Эти системы позволяют сократить потребление тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение в два раза по сравнению с новыми домами, которые вы видите рядом.

Чтобы узнать, в чем секрет этого дома, мы спустились в подвал. Александр Гребеньков:

В этом помещении установлена ключевая инженерная система, которая позволяет утилизировать тепло серых стоков. Здесь, эта система позволяет вернуть до 37 процентов тепла, которое иначе бы уходило.

Такие системы установлены не только в столичных новостройках. Дома такого типа с еще более новыми технологиями уже сданы в Могилеве и Гродно. Более того, такую систему можно внедрить в уже построенный дом.

Александр Гребеньков:

В Могилеве, кроме этих двух систем, стоит система гелеонагревателей. Там большой дом, 180 квартир, 10-этажный, большая крыша, 4 подъезда, на этой крыше разместили солнечные панели.

Подобные дома обслуживаются обычными коммунальными службами. В учебных центрах ЖКХ областных городов специалисты провели тренинги для персонала. Александр Гребеньков:

Для сантехников, электриков, инженеров, с передачей им и инструкций, и учебных материалов и даже вот этих систем в разобранном виде. Первый энергоэффективный дом в Минске был построен еще в 2007 году на улице Притыцкого, 107. Сергей Терехов, заведующий отделом энергоэффективных технологий в строительстве ГП «Институт жилища – НИПТИС им. Атаева С.С.», кандидат технических наук, лауреат Премии Совета Министров РБ:

Этот дом, по сравнению с теми домами, которые строились в тот период времени, позволил снизить расход тепловой энергии практически в три раза. За счет теплой оболочки стен, за счет применения инновационных технологий. Этому процессу уже больше 20 лет. И так случилось, что на протяжении всего периода наш институт нес, как бы, знамя этого энергоэффективного строительства в РБ.