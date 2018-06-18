Совет от МЧС родителям: «Опуститься на уровень зрения и посмотреть, что может представлять опасность для ребёнка»

Новости Беларуси. О том, как уберечь детей от травм, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Досуг ребёнка в любом возрасте должен быть спланирован. Если мы говорим о маленьких детках, то мы говорим родителям – опуститься на уровень зрения и посмотреть, что может представлять опасность – это и монеты, колющие предметы. Даже оставленные вблизи кастрюли на варочной панели представляют собой опасность.

Потому что ребёнок может схватиться за ручку и вылить на себя кипяток.

Если мы говорим о подростках, то их досуг, тем более, должен быть спланирован. Сегодня они хотят всё попробовать, начиная с небезопасного селфи, и всевозможных других мест, на которых они могут травмироваться. Поэтому также говорим о том, что когда отправляют детей к бабушкам и дедушкам, прежде всего, дом, в который приезжают, должен быть пожаробезопасным. Бабушка и дедушка не должны считать, что они выпустили его где-то погулять рядышком и ребёнок находится в безопасности. Мы здесь говорим о лесах, о карьерах, казалось бы, этот песок не представляет никакой опасности, на самом деле, таит в себе огромнейшую опасность, потому что, если происходит обвал грунта, то ребёнок может быть засыпан.

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