В Столбцах обновили придомовые территории при участии местной власти, депутатов, ЖКХ и молодёжи

Чистота и уют! В Год благоустройства в Минской области уделяют особое внимание обновлению и ремонту придомовых территорий. Акцент на комфорт, а главное – безопасность. Так, в Столбцовском районе прошла акция «Чистый двор, комфортная жизнь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в важной инициативе приняли представители местной власти, народные избранники, специалисты ЖКХ, а также учащаяся и работающая молодежь. Все вместе занимались покраской элементов благоустройства, заменой малых архитектурных форм, уборкой территории. Особое внимание уделили озеленению.

Карина Петкевич, председатель Молодежного парламента при Столбцовском районном Совете депутатов:

В рамках акции был выбран дом номер 31, потому что здесь большинство жителей – это люди пожилого возраста. И многие из них не могут самостоятельно навести порядок на территории. Акция на этом не завершается. В планах – за сентябрь обустроить еще несколько дворовых территорий.

Всего в 2025 году в Минской области запланирован ремонт около 200 придомовых территорий, появятся новые зоны отдыха.