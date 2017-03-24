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Как защитить белорусских врачей от агрессии пациентов: «Открытый разговор»

24 марта 2017 14:28
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Новости Беларуси. В бой за здоровье! Они спасают сотни жизней, а кто спасет их самих? Защищены ли сотрудники белорусских медицинских учреждений от агрессии пациентов? Об этом говорили во время «Открытого разговора» председатель Белорусской ассоциации врачей, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Дмитрий Шевцов, правовой инспектор Гродненского областного комитета профсоюза работников здравоохранения Валентина Таврель, заместитель главного врача УЗ «Могилёвская областная больница» Леонид Соколов. 

Соцопрос белорусских врачей: 94% сталкивались с агрессией пациентов, 4% – с рукоприкладством

«Сотрудника учреждения здравоохранения нужно приравнять к сотруднику милиции при исполнении»

«Обидчику врача грозит наказание вплоть до пожизненного заключения»

# общество # Врачи Беларуси # Дмитрий Шевцов

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