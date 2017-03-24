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Соцопрос белорусских врачей: 94% сталкивались с агрессией пациентов, 4% – с рукоприкладством

24 марта 2017 14:29
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Новости Беларуси. Как часто работникам белорусской медицинской сферы приходится общаться с негативно настроенными пациентами, рассказали в программе «Открытый разговор».

Дмитрий Шевцов, председатель Белорусской ассоциации врачей, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
С определённой периодичностью, несколько случаев каждый год происходит в Республике Беларусь. Я не говорю, когда применяется физическое насилие, но хамское отношение, оскорбление персонала

Валентина Таврель, правовой инспектор Гродненского областного комитета профсоюза работников здравоохранения:
Проводятся социологические исследования и мониторинги. И последние исследования показали, что 94% опрошенных в своей работе сталкиваются с агрессивным поведением.

4% опрошенных признались, что сталкивались и с рукоприкладством со стороны пациентов и их родственников.

И мы должны прекрасно понимать, что никакая статистика нам не покажет действительности. Потому что эти случаи никем не фиксируются. И медицинские работники зачастую не хотят предавать огласке эти случаи.  

Как защитить белорусских врачей от агрессии пациентов?

# общество # Врачи Беларуси # Дмитрий Шевцов

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