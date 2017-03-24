«Сотрудника учреждения здравоохранения нужно приравнять к сотруднику милиции при исполнении»

Дмитрий Шевцов, председатель Белорусской ассоциации врачей, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь: Нужно обязательно. Я, как председатель Белорусской ассоциации врачей, выходил уже неоднократно с тем предложением, чтобы сотрудника учреждения здравоохранения приравняли к сотруднику милиции при исполнении служебных обязанностей. Такие вещи на уровне администрации, я считаю, ни в коем случае замалчивать нельзя, потому что мы, тем самым, потакаем пациентам, агрессивным пациентам.

Новости Беларуси. Нужно ли ужесточать наказание за нападения на работников здравоохранения и как можно обезопасить их, рассказали в программе «Открытый разговор» .

Илона Волынец, СТВ: В нашем законодательстве предусмотрена и административная, и уголовная ответственность за хулиганство, за рукоприкладство, за оскорбление, вообще, по отношению к любому гражданину Республики Беларусь. Этого недостаточно?

Валентина Таврель, правовой инспектор Гродненского областного комитета профсоюза работников здравоохранения:

Действующее законодательство – очень мягкие меры за оскорбление. Всего лишь до 20 базовых величин. От 2 до 20 базовых величин. Уголовная ответственность предусматривает тоже – штраф, либо административный арест, либо ограничение свободы сроком до 2 лет.

Уголовная ответственность должна быть в разы больше.

Илона Волынец, СТВ:

А как на сегодняшний день? Получается, что врачи «скорой» помощи – никак не защищены? Может, есть смыл оснастить их специальными средствами для вызова милиции? Или видеокамерами?

Дмитрий Шевцов, председатель Белорусской ассоциации врачей, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Вот, если какие-то записывающие устройства, такие, как сейчас находятся у сотрудников Госавтоинспекции, то, может быть, на самом деле, стоит это сделать.

Когда будет фиксироваться вот это вот отношение неадекватное со стороны пациентов.

Может быть, на самом деле, хорошая идея.

Леонид Соколов, заместитель главного врача УЗ «Могилёвская областная больница»:

Специальные средства защиты довольно часто в неумелых руках становились объектом, которым потом мог завладеть тот же самый агрессивно ведущий себя человек и применить против тех же медработников. Что касается видеозаписи – да, возможен вариант, для объективизации произошедшего.