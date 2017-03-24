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«Обидчику врача грозит наказание вплоть до пожизненного заключения»

24 марта 2017 14:29
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По мировой статистике до 90% работников «скорой» помощи сталкиваются с агрессией пациентов. Для медика риск стать жертвой нападения на выезде в 22 раза выше, чем для обычного человека в повседневной жизни. Какие способы защиты медиков от агрессии пациентов  существуют в разных странах, рассказали в программе «Открытый разговор».

«Обидчику врача грозит наказание вплоть до пожизненного заключения»-1

В штате Нью-Мексико действует специальный центр, где работники «скорых» могут пройти курсы по самообороне. Кроме того, в США действуют профессиональные страховки: медикам оплачивают больничные из-за травм, которые они получили от агрессивных действий пациентов.
Похожая система есть и во Франции. За последние 12 лет взносы по страховым полисам увеличились на 400%, чем врачи недовольны.

«Обидчику врача грозит наказание вплоть до пожизненного заключения»-3


В Великобритании существует Общество медицинской защиты. Любой врач, который состоит в этой организации, может попросить бесплатной помощи юриста, который специализируется на медицинском праве.
В законах Ирландии оговорены случаи, когда врачам можно выезжать на вызов без полиции, а когда потребуется сопровождение.

«Обидчику врача грозит наказание вплоть до пожизненного заключения»-5


В 39 штатах Америки нападение на персонал «скорой» помощи приравнивается к агрессии против пожарных и полицейских, что является тяжким уголовным преступлением. Это значит, что обидчику врача грозит наказание вплоть до  пожизненного заключения. Похожий законопроект сейчас предлагает и Мосгордума России.

«Обидчику врача грозит наказание вплоть до пожизненного заключения»-7


В Новгороде пьяный пациент сначала избил охранника больницы, а затем набросился с кулаками на медперсонал. В результате медсестра и санитарка сами оказались на больничных койках с тяжелыми травмами. Дебошира задержали. Возбуждено уголовное дело. 

Как защитить белорусских врачей от агрессии пациентов?

# Врачи Беларуси

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