По мировой статистике до 90% работников «скорой» помощи сталкиваются с агрессией пациентов. Для медика риск стать жертвой нападения на выезде в 22 раза выше, чем для обычного человека в повседневной жизни. Какие способы защиты медиков от агрессии пациентов существуют в разных странах, рассказали в программе «Открытый разговор».

В штате Нью-Мексико действует специальный центр, где работники «скорых» могут пройти курсы по самообороне. Кроме того, в США действуют профессиональные страховки: медикам оплачивают больничные из-за травм, которые они получили от агрессивных действий пациентов.

Похожая система есть и во Франции. За последние 12 лет взносы по страховым полисам увеличились на 400%, чем врачи недовольны.



В Великобритании существует Общество медицинской защиты. Любой врач, который состоит в этой организации, может попросить бесплатной помощи юриста, который специализируется на медицинском праве.

В законах Ирландии оговорены случаи, когда врачам можно выезжать на вызов без полиции, а когда потребуется сопровождение.



В 39 штатах Америки нападение на персонал «скорой» помощи приравнивается к агрессии против пожарных и полицейских, что является тяжким уголовным преступлением. Это значит, что обидчику врача грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Похожий законопроект сейчас предлагает и Мосгордума России.