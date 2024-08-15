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Откуда взялась «Бацькава булка»? Вспоминаем, как Лукашенко дегустировал ту самую плетёнку

15 августа 2024 16:19
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Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Откуда взялась «Бацькава булка»? Вспоминаем, как Лукашенко дегустировал ту самую плетёнку-1

Анна Толканица, формовщица цеха хлебопечения:
При дегустации Президент именно выбрал плетенку. Попробовал. Все, у нас стал тренд этой булки. Она у нас охарактеризовалась «Бацькава булка». И уже у нас, иначе мы не называем плетенку, у нас «Бацькава булка».

Даже по телевизору смотрела, и он все время выделяет наш хлеб свислочский. Может, потому, что он идет по старинке.

Откуда взялась «Бацькава булка»? Вспоминаем, как Лукашенко дегустировал ту самую плетёнку-4

Анна Толканица:
Мы выпекаем различных размеров эту «Бацькаву булку». И 100, и 200 граммов, от мала до велика. Довольны таким праздником, потому что у нас городок маленький. Что у нас тут может происходить? А на «Бацькаву булку» свозятся и те же самые тюки, что там выстраиваются с тюков. Это все интересно, конечно, у нас такого не было.

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# Предприятия Беларуси # общество # Виктория Ходосок

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