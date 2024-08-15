Откуда взялась «Бацькава булка»? Вспоминаем, как Лукашенко дегустировал ту самую плетёнку

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Анна Толканица, формовщица цеха хлебопечения:

При дегустации Президент именно выбрал плетенку. Попробовал. Все, у нас стал тренд этой булки. Она у нас охарактеризовалась «Бацькава булка». И уже у нас, иначе мы не называем плетенку, у нас «Бацькава булка».

Даже по телевизору смотрела, и он все время выделяет наш хлеб свислочский. Может, потому, что он идет по старинке.