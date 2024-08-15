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Сотрудница Свислочской хлебопекарни: Президент у нас – такой хозяйственный человек!

15 августа 2024 16:17
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Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Сотрудница Свислочской хлебопекарни: Президент у нас – такой хозяйственный человек!-1

Анна Толканица, формовщица цеха хлебопечения:
Знаете, Президент у нас – такой хозяйственный человек. Посмотрите, он у нас, где бы ни выехал, всюду ухоженные поля. Всюду у нас красота. Всюду у нас озеленение, леса. И производство налажено, потому что у нас есть прекрасный хозяин всему этому. Президент показался мне хозяином своей страны.

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# общество # Виктория Ходосок

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