Думаете, они нам не завидуют, эти поляки? Жительница Свислочи призналась, почему счастлива в Беларуси

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Анна Толканица, формовщица цеха хлебопечения:

Мы прошли путь, можно сказать, зернистый. Сейчас посмотришь, чего мы достигли. Это стоило пройти, правда. Я счастлива, что живу в Беларуси.

До границы с Польшей у нас, ну, километров 10-12. Я не вникаю в вопросы политические. Но слышали, что выставляют против нас на границах эти вооружения, с которыми приходиться нам защищаться, обороняться. Но я думаю, что это очень неправильно, что за это всего лишь политики между собой что-то перемывают, а страдает народ.

Думаете, они нам не завидуют, эти поляки? Я думаю, завидуют, что у нас так все хорошо, а они отталкивают нашу доброту от себя. Имея такого Батьку, мы живем спокойно.