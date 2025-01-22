Как проголосовать не по месту регистрации? Разбираем самые частые вопросы избирателей

За ходом досрочного голосования внимательно следят наблюдатели, а все спорные моменты, возникающие на участках, оперативно решаются в соответствии с законодательством, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщили в Центре общественного наблюдения за выборами. Сюда оперативно стекается вся информация.

Итоги первых двух дней работы уже озвучены. Самый популярный вопрос на сегодня: как проголосовать не по месту регистрации. Его задают студенты, которые уезжают на сессию, а также те, кто находится в командировке или же в гостях. Если у избирателя есть подтверждающие документы, вопрос решают на месте. Но есть и другие обращения.

Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Некоторые люди спрашивают, должны ли быть видеокамеры на участках для голосования. Некоторые интересуются, почему им не дошли приглашения на выборы, какие должны быть ящики для голосования: прозрачные или нет, сколько должно быть членов комиссии в ходе досрочного голосования. На все эти вопросы операторы Центра дают своевременное разъяснение.

Центр общественного наблюдения приступил к работе накануне. Только за первый день поступило свыше 70 обращений. Специалисты всегда готовы ответить на любой вопрос избирателей. Связаться с ними можно по номеру горячей линии – он размещен на портале Федерации профсоюзов Беларуси.