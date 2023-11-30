Открытый диалог: в Новополоцке прошла встреча Натальи Кочановой с коллективом предприятия «Нафтан»

Региональное развитие нашей страны – одно из важнейших направлений. Люди должны укреплять те районы и города, в которых они живут, не стягиваясь в Минск и областные центры. Об одном из ключевых приоритетов VI Всебелорусского народного собрания в Новополоцке на встрече с коллективом предприятия «Нафтан» напомнила председатель Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Задавали вопрос, касающийся транспорта, вы знаете, что совсем недавно на совещании у Президента нашей страны рассматривались эти вопросы функционирования автотранспортных предприятий в регионах нашей страны, и что еще нужно сделать для их эффективной работы. И приняты были хорошие решения, которые позволят сегодня более эффективно работать на местах транспортным предприятиям, которые занимаются пассажироперевозкой. Встречи, которые мы проводим, всегда на пользу как нам, так, думаю, и людям, чтобы услышать о том, что сегодня еще можно и нужно сделать в ближайшее время для того, чтобы мы жили так, как того мы хотим.