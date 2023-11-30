Открытый диалог: в Новополоцке прошла встреча Натальи Кочановой с коллективом предприятия «Нафтан»
Региональное развитие нашей страны – одно из важнейших направлений. Люди должны укреплять те районы и города, в которых они живут, не стягиваясь в Минск и областные центры. Об одном из ключевых приоритетов VI Всебелорусского народного собрания в Новополоцке на встрече с коллективом предприятия «Нафтан» напомнила председатель Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наталья Кочанова также остановилась на некоторых моментах государственной политики в различных сферах и рассказала, какие новации ожидают белорусское законодательство.
Во время встречи рабочие узнали об особенностях партийного строительства и предстоящей электоральной кампании, поговорили о сохранении семейных ценностей. Спикер Совета Республики также акцентировала внимание на теме патриотического воспитания и недопущения реабилитации нацизма. Диалог вышел конструктивным.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Задавали вопрос, касающийся транспорта, вы знаете, что совсем недавно на совещании у Президента нашей страны рассматривались эти вопросы функционирования автотранспортных предприятий в регионах нашей страны, и что еще нужно сделать для их эффективной работы. И приняты были хорошие решения, которые позволят сегодня более эффективно работать на местах транспортным предприятиям, которые занимаются пассажироперевозкой. Встречи, которые мы проводим, всегда на пользу как нам, так, думаю, и людям, чтобы услышать о том, что сегодня еще можно и нужно сделать в ближайшее время для того, чтобы мы жили так, как того мы хотим.
На встрече с трудовым коллективом также обсуждались вопросы развития города и региона в целом. Скоро в Новополоцке начнется строительство моста в одном из отдаленных микрорайонов, будет расширена трамвайная линия, начнут курсировать новые электробусы. Особое внимание уделят благоустройству. Отметим, в 2024 году Новополоцк станет одним из городов, который примет Форум регионов Беларуси и России.