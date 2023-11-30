Товарооборот между Беларусью и Ульяновской областью вырос на 11%

Беларусь наращивает товарооборот с российскими регионами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, с начала 2023 года объем взаимной торговли с Ульяновской областью вырос на 11 %. Драйверами здесь выступают сельхозпродукция, авиа- и автомобилестроение. К слову, в последней сфере хорошие перспективы по развитию сотрудничества.

В прошлом году объем поставок белорусских автокомпонентов в Россию увеличился на 50 %. Сегодня локализация производства – приоритетная задача всех предприятий. В их числе УАЗ. Белорусские автокомпоненты здесь используются давно и успешно.

Алексей Спирин, генеральный директор Ульяновского автомобильного завода (Россия):

Общий объем производства в этом году по сравнению с прошлым значительно вырос, это более 18 %. И в течение среднесрочной перспективы, двух-трех лет, планируем также увеличить где-то на 25-30 %. Основа – это, конечно, внутренний рынок Российской Федерации, но в этом году мы запустили и успешно поставляем на новые рынки сбыта. Запущен проект поставки машкомплектов в Азербайджан, более 500 уже отгружено во второй половине этого года. Продолжаем работу по поставке в Казахстан, то есть это традиционная площадка для сборки.