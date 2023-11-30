В Минске до конца 2023 года введут в строй два крупных объекта здравоохранения

Так, до конца 2023 года в столице введут два крупных объекта здравоохранения. Сейчас завершается строительство нового хирургического корпуса 11-й больницы. Это позволит увеличить мощность медучреждения почти на 600 койко-мест. В корпусе запроектированы отделения ультразвуковой и функциональной диагностики, анестезиологии и реанимации, а также операционные блоки. Кроме того, на финальном этапе возведение блока трансплантации костного мозга и стволовых клеток МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии.

Всего за три года в столице построено 10 объектов здравоохранения, в том числе шесть амбулаторно-поликлинического профиля.