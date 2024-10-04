Любовь к Родине и активная гражданская позиция – поговорили об акции «Марафон единства»

Республиканская общественно-культурная акция «Марафон единства» стартовала. Напомним, приоритетом стало единение трех основных составляющих – национальной культуры, талантов наших людей и красоты славянской души, которая наполняет мир вокруг гармонией и взаимопониманием. В рамках акции школьников приглашают принять участие в конкурсах на патриотическую тематику. О том, как продемонстрировать любовь к Родине, активную гражданскую позицию и неравнодушие к будущему страны, поговорили с гостьей.

Людмила Воронецкая, проректор по научно-методической работе ГУО «Минский городской институт развития образования», кандидат педагогических наук:

«Марафон единства» – это очень продуманная акция. Марафон объединяет все ступени образования, все уровни основного и дополнительного образования. Мы рассматривали этот марафон с точки зрения возможности проявить себя. Когда ты учащийся начальной школы, ты можешь изобразить в рисунке. Изобразить твои мысли, иллюстрировать, это очень важно. Когда ты учащийся средней школы, старшей школы, ты можешь проявить в сочинении и рассказать, что для тебя такое единство. Выразить это на двух страницах текста, это должно быть прочувствовано, ярко, это проявление тебя через слова. Когда ты учащийся учреждения специального среднего образования, это возможность проявить себя в работе.