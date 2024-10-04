На что минчане обращают внимание при знакомстве с новыми людьми? Провели опрос

Алина Трус, корреспондент:
Новое утро начинается с интересной темы для обсуждения. Давайте пообщаемся с жителями столицы и узнаем, на что в первую очередь они обращают внимание при знакомстве с новыми людьми.
Алина Трус, корреспондент:
Новое утро начинается с интересной темы для обсуждения. Давайте пообщаемся с жителями столицы и узнаем, на что в первую очередь они обращают внимание при знакомстве с новыми людьми.
На внешность и на чувство юмора.
На опрятность и на речь.
На его внешние качества, на искренность, на доброту.
Подробности в видео.