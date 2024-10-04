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На что минчане обращают внимание при знакомстве с новыми людьми? Провели опрос

04 октября 2024 15:11
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На что минчане обращают внимание при знакомстве с новыми людьми? Провели опрос-1

Алина Трус, корреспондент:
Новое утро начинается с интересной темы для обсуждения. Давайте пообщаемся с жителями столицы и узнаем, на что в первую очередь они обращают внимание при знакомстве с новыми людьми.

На что минчане обращают внимание при знакомстве с новыми людьми? Провели опрос-3

На внешность и на чувство юмора.

На что минчане обращают внимание при знакомстве с новыми людьми? Провели опрос-5

На опрятность и на речь.

На что минчане обращают внимание при знакомстве с новыми людьми? Провели опрос-7

На его внешние качества, на искренность, на доброту.

Подробности в видео

# Опрос # Алина Трус

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