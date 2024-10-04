На что минчане обращают внимание при знакомстве с новыми людьми? Провели опрос

Лукашенко о засухе на Полесье: в Припяти огромное количество воды, а вокруг сушняк – будем думать

«Может быть, где-то из рек, как я замечаю, на какие-то поля придется подводить воду, чтобы их орошать. Урожай это все окупит», – добавил Президент.