Как высчитать точное время своего рождения, если человек его не помнит? Рассказала астролог

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Ирина Махнач, физик-ядерщик, преподаватель авестийской школы астрологии: Существуют методы ректификации, где можно всегда восстановить по главным… Я всегда рекомендую три главных события жизни, ключевых. И от них – они у вас уже произошли – можно сделать так называемый метод ректификации, выйти на точное время своего рождения с минутами, и с секундами.

Такие практики тоже существуют, нет ничего невозможного? Если ты хочешь узнать время своего рождения, то ты его узнаешь, даже если его никто не помнит?

Ирина Махнач:

И причем, вы знаете, не просто такие ключевые события. А, как правило, берутся те события, которые что-то поменяли внутри человека. Они тогда действительно будут отражать.

Потому что вот бывают события: у одного умерла, допустим, бабушка. Но, он к этой бабушке... Ему это совершенно… Вроде бы близкий человек. Для кого-то это трагедия. Для кого-то отец ушел – трагедия. А ведь есть разные люди. Поэтому у этого человека это событие не может быть ключевым.

Вот именно то событие, их выбирают, как минимум, три, которые поменяли либо человека изнутри, либо поменяли его жизнь. Вот на эти события всегда можно ориентироваться и можно делать ректификацию.