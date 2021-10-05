Выполняют натуральные нормы на 98%. Чем кормят в школах и садах Минской области?

Новости Беларуси. В учреждениях образования Минской области сделан упор на здоровое питание сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Меню составляется в зависимости от летне-осеннего и зимне-весеннего периода.

Питание организовано согласно утвержденному графику. При приготовлении поварской состав используют щадящие способы обработки продуктов. Меню составляется с учетом среднесуточной нормы и разнообразия блюд. Рацион пересматривается по сезону. С началом осени обязательно наличие овощей. Разрабатывают специалисты не только рецепты, но и придумывают названия блюдам.

Галина Оргиш, заведующая ясли-садом № 2:

Мы разрабатываем и выводим так, чтобы ребенок смог получить все полезные витамины (достаточное количество в сутки витаминов и микроэлементов). Учитываются все группы продуктов: мясные, рыбные, молочные продукты. Обязательно вводим свежие овощи и фрукты в натуральном виде. Выполняем натуральные нормы на 98-100 %. Проблем в подвозе овощей и фруктов вообще нет никаких.