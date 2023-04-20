Как выполняется поручение Президента? Наталья Кочанова посетила площадку городского технопарка

Новости Беларуси. Как выполняется поручение Президента о рациональном использовании территорий и зданий в центре Минска? С ходом работ на производственной площадке Минского технопарка сегодня, 20 апреля, лично ознакомилась председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас реконструкция и строительство ведется на бывших территориях «Мотовелозавода». На стройобъектах работают порядка 400 рабочих. На данном этапе руководством технопарка уже практически полностью определены предприятия, которые будут размещаться на этих площадях. Реконструкцию минского «Мотовелозавода» Президент держит на личном контроле. На рабочем совещании обсудили ход выполнения поручений главы государства, среди которых – наладить эффективную работу предприятия.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Сегодня в графике в полном объеме выполняется то, что было запланировано. Мы надеемся, что к концу 2023 года здесь уже будут построены новые корпуса, это сегодня Минский городской технопарк. Здесь будет 150 тысяч квадратных метров площадей, которые в дальнейшем будут использоваться под размещение предприятий и производств. Сегодня практически 120 тысяч квадратных метров уже практически законтрактовано. То есть мы уже точно знаем, какие производства здесь будут размещаться, когда будут возведены эти корпуса.

Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка:

Всего здесь выделено 19 очередей реконструкций, работы ведутся по всем. Ядро проекта – главный производственный корпус, где будет сосредоточено производство «Мотовелозавода», новые станки, новые производственные линии, новая сборка, покраска – все это будет размещено, начиная с 2023 и 2024 годов. Что касается остальных предприятий, они тоже уже арендуют в этом корпусе, достаточно быстро развиваются. И под их нужды мы строим новые корпуса.