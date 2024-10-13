Прямой эфир

Беларусь входит в топ-10 стран по самой низкой смертности среди новорождённых – узнали цифры

13 октября 2024 07:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Сергей Васильев.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Какой у нас уровень смертности новорожденных?

Беларусь входит в топ-10 стран по самой низкой смертности среди новорождённых – узнали цифры-2

Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя»:
В программе демографической безопасности, которая действует у нас до конца 2025 года, у нас забит целевой показатель 3 промилле – не больше, не меньше. 3 промилле – это 3 случая на тысячу родившихся детей. У нас последние пять лет – 2,4-2,9. Это позволяет входить в топ-10 рейтинговых стран, занимая эти позиции.

# Александр Осенко # Сергей Васильев # Беременность и роды # Интервью # Медицина

Другие новости рубрики

Все новости
Президент поздравил работников культуры с профессиональным праздником
13 октября 2024 07:26

Президент поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Васильев: более 10 тысяч детей родились в Беларуси при помощи ЭКО
13 октября 2024 07:25

Васильев: более 10 тысяч детей родились в Беларуси при помощи ЭКО

Женщина родила с 17-й попытки – Сергей Васильев о практике ЭКО Беларуси
13 октября 2024 07:20

Женщина родила с 17-й попытки – Сергей Васильев о практике ЭКО Беларуси