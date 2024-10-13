Беларусь входит в топ-10 стран по самой низкой смертности среди новорождённых – узнали цифры

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Сергей Васильев.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Какой у нас уровень смертности новорожденных?
Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя»:
В программе демографической безопасности, которая действует у нас до конца 2025 года, у нас забит целевой показатель 3 промилле – не больше, не меньше. 3 промилле – это 3 случая на тысячу родившихся детей. У нас последние пять лет – 2,4-2,9. Это позволяет входить в топ-10 рейтинговых стран, занимая эти позиции.