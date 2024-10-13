Беларусь входит в топ-10 стран по самой низкой смертности среди новорождённых – узнали цифры

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Сергей Васильев.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Какой у нас уровень смертности новорожденных?