Как выбрать сладкий новогодний подарок, чтобы не навредить здоровью? Рассказываем, на что обратить внимание

Алина Трус, корреспондент:
Предновогодняя суета совсем скоро ожидает всех белорусов. Главным вопросом станет выбор сладких сюрпризов для родных на Новый год. Как подобрать качественный шоколадный подарок, узнаем прямо сейчас.
Алина Трус, корреспондент:
Предновогодняя суета совсем скоро ожидает всех белорусов. Главным вопросом станет выбор сладких сюрпризов для родных на Новый год. Как подобрать качественный шоколадный подарок, узнаем прямо сейчас.
На прилавках магазинов – десятки видов презентов с разным наполнением. Сладости – на любой вкус. Одни предпочитают самостоятельно собрать новогодний бокс с учетом вкусовых предпочтений и состояния здоровья ребенка. Другие приобретают готовый подарочный набор. Оба варианта хороши, если помнить несколько полезных рекомендаций.
Диана Лаврисюк, заведующая отделением гигиены детей и подростков Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Приобретать лучше в торговых центрах и специализированных торговых магазинах, так как в них реализуются подарки, собранные непосредственно на производстве. А это значит, что в упаковку попадут конфеты, шоколад, срок выработки и условия хранения которых будут практически одинаковы.
Срок годности сладкого подарка будет установлен по самому скоропортящемуся кондитерскому изделию в наборе. При покупке подарка в первую очередь стоит обратить внимание на саму упаковку. Она должна быть не просто яркой, но и информативной.
Диана Лаврисюк:
Маркировочный ярлычок должен содержать сведения о наименовании продукции, составе, пищевой ценности. Должны быть указаны срок изготовления, срок годности, условия хранения. Отображается информация о производителе, месте его расположения и вес продукции.
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