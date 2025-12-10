Как выбрать сладкий новогодний подарок, чтобы не навредить здоровью? Рассказываем, на что обратить внимание

Алина Трус, корреспондент: Предновогодняя суета совсем скоро ожидает всех белорусов. Главным вопросом станет выбор сладких сюрпризов для родных на Новый год. Как подобрать качественный шоколадный подарок, узнаем прямо сейчас.

На прилавках магазинов – десятки видов презентов с разным наполнением. Сладости – на любой вкус. Одни предпочитают самостоятельно собрать новогодний бокс с учетом вкусовых предпочтений и состояния здоровья ребенка. Другие приобретают готовый подарочный набор. Оба варианта хороши, если помнить несколько полезных рекомендаций.

Диана Лаврисюк, заведующая отделением гигиены детей и подростков Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья: Приобретать лучше в торговых центрах и специализированных торговых магазинах, так как в них реализуются подарки, собранные непосредственно на производстве. А это значит, что в упаковку попадут конфеты, шоколад, срок выработки и условия хранения которых будут практически одинаковы.

Срок годности сладкого подарка будет установлен по самому скоропортящемуся кондитерскому изделию в наборе. При покупке подарка в первую очередь стоит обратить внимание на саму упаковку. Она должна быть не просто яркой, но и информативной.

Диана Лаврисюк:

Маркировочный ярлычок должен содержать сведения о наименовании продукции, составе, пищевой ценности. Должны быть указаны срок изготовления, срок годности, условия хранения. Отображается информация о производителе, месте его расположения и вес продукции.