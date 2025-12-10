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Как выбрать сладкий новогодний подарок, чтобы не навредить здоровью? Рассказываем, на что обратить внимание

10 декабря 2025 09:13
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Как выбрать сладкий новогодний подарок, чтобы не навредить здоровью? Рассказываем, на что обратить внимание-1

Алина Трус, корреспондент:
Предновогодняя суета совсем скоро ожидает всех белорусов. Главным вопросом станет выбор сладких сюрпризов для родных на Новый год. Как подобрать качественный шоколадный подарок, узнаем прямо сейчас.

Как выбрать сладкий новогодний подарок, чтобы не навредить здоровью? Рассказываем, на что обратить внимание-3

На прилавках магазинов – десятки видов презентов с разным наполнением. Сладости – на любой вкус. Одни предпочитают самостоятельно собрать новогодний бокс с учетом вкусовых предпочтений и состояния здоровья ребенка. Другие приобретают готовый подарочный набор. Оба варианта хороши, если помнить несколько полезных рекомендаций.

Как выбрать сладкий новогодний подарок, чтобы не навредить здоровью? Рассказываем, на что обратить внимание-5

Диана Лаврисюк, заведующая отделением гигиены детей и подростков Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Приобретать лучше в торговых центрах и специализированных торговых магазинах, так как в них реализуются подарки, собранные непосредственно на производстве. А это значит, что в упаковку попадут конфеты, шоколад, срок выработки и условия хранения которых будут практически одинаковы. 

Как выбрать сладкий новогодний подарок, чтобы не навредить здоровью? Рассказываем, на что обратить внимание-7

Срок годности сладкого подарка будет установлен по самому скоропортящемуся кондитерскому изделию в наборе. При покупке подарка в первую очередь стоит обратить внимание на саму упаковку. Она должна быть не просто яркой, но и информативной.

Диана Лаврисюк:
Маркировочный ярлычок должен содержать сведения о наименовании продукции, составе, пищевой ценности. Должны быть указаны срок изготовления, срок годности, условия хранения. Отображается информация о производителе, месте его расположения и вес продукции.

Подробности смотрите в видео.

# Новый год # Подарки # Здоровье # Сладости # Алина Трус

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