Как самому справиться с панической атакой? Советы от психолога

Ирина Бивзюк, психолог:
Бывает такое, что внезапно вы испытываете страх, ужас, паники, у вас может случиться учащенное сердцебиение, вы задыхаетесь, жар, холод – это, скорее всего, паническая атака. Причем она возникает абсолютно на пустом месте. Вы можете находиться в общественном транспорте, стоять на остановке или дома. Никакой опасности, вам ничего не угрожает. Это просто реакция тела от перезагрузки или какой-то тревоги в прошлом.
Если вы столкнулись с такой ситуацией, я вам дам несколько советов, как вы можете справиться с этим.
Ирина Бивзюк:
Вначале вы должны признать и проговорить себе, что со мной сейчас ничего страшного не происходит, это паническая атака, я знаю и я сейчас справлюсь. Следующий шаг – попробуйте восстановить дыхание, потому что в этот момент оно становится учащенным и поверхностным.
Сделайте технику, которая происходит так. На счет 4 вы вдыхаете через нос. Делайте вдох. На счет 6 вы выдыхаете через рот. Сделайте так 10-15 раз. Попробуйте назвать 5 предметов, которые вы видите вокруг. Попробуйте назвать 4 звука, которые вы слышите. Назовите 3 ощущения в теле, которые вы сейчас испытываете. Назовите два запаха, которые вы слышите.
После того как вы продышались, вы проговорили, посмотрели, что вы чувствуете и видите вокруг, попробуйте вернуть себя и прочувствовать свое тело. Надавить пяточками усиленно, встать на носочки, сжать свои мышцы, сжать кулачки, похлопать себя. И здесь важно, чтобы вы прочувствовали, что с вами сейчас происходит.
Ирина Бивзюк:
Очень помогает позвонить кому-то из близких и получить поддержку. Рассказать, например, как вы справились с этой панической атакой. И это тоже возможность переключиться. И если вы четко для себя знаете, что это временное действие, реакция тела, я не умираю, я не задыхаюсь, со мной ничего не происходит, вы очень быстро с ней справитесь.
Когда квартира, приобретенная до брака, может стать совместным нажитым имуществом? Ответила юрист.