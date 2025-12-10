Как самому справиться с панической атакой? Советы от психолога

Если вы столкнулись с такой ситуацией, я вам дам несколько советов, как вы можете справиться с этим.

Ирина Бивзюк, психолог: Бывает такое, что внезапно вы испытываете страх, ужас, паники, у вас может случиться учащенное сердцебиение, вы задыхаетесь, жар, холод – это, скорее всего, паническая атака. Причем она возникает абсолютно на пустом месте. Вы можете находиться в общественном транспорте, стоять на остановке или дома. Никакой опасности, вам ничего не угрожает. Это просто реакция тела от перезагрузки или какой-то тревоги в прошлом.

Ирина Бивзюк:

Вначале вы должны признать и проговорить себе, что со мной сейчас ничего страшного не происходит, это паническая атака, я знаю и я сейчас справлюсь. Следующий шаг – попробуйте восстановить дыхание, потому что в этот момент оно становится учащенным и поверхностным.

Сделайте технику, которая происходит так. На счет 4 вы вдыхаете через нос. Делайте вдох. На счет 6 вы выдыхаете через рот. Сделайте так 10-15 раз. Попробуйте назвать 5 предметов, которые вы видите вокруг. Попробуйте назвать 4 звука, которые вы слышите. Назовите 3 ощущения в теле, которые вы сейчас испытываете. Назовите два запаха, которые вы слышите.

После того как вы продышались, вы проговорили, посмотрели, что вы чувствуете и видите вокруг, попробуйте вернуть себя и прочувствовать свое тело. Надавить пяточками усиленно, встать на носочки, сжать свои мышцы, сжать кулачки, похлопать себя. И здесь важно, чтобы вы прочувствовали, что с вами сейчас происходит.