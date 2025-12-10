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«Стиль – это образ жизни». Какие луки выбирают минские модники в декабре – оцените

10 декабря 2025 09:04
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«Стиль – это образ жизни». Какие луки выбирают минские модники в декабре – оцените-1

Моя любовь ко всему яркому, золотому. Cама иногда называю себя вороной. Всегда люблю интересную верхнюю одежду и обувь.

«Стиль – это образ жизни». Какие луки выбирают минские модники в декабре – оцените-3

Люблю делать маникюр красного цвета и в целом очень люблю бордовые оттенки. Сочетаю с голубым, с коричневым, шоколадным, немножечко цветом хаки. Придумываю свой лук, потом ношу с удовольствием. Мне кажется, немножечко шопоголизмом иногда страдаю. Стиль – это образ жизни каждого человека, сквозь призму которого можно показать свою индивидуальность.

Подробности смотрите в видео.

# Мода # Опрос

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