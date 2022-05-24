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Виктор Хренин: дать отпор действиям коллективного Запада можно только при совместных усилиях ОДКБ

24 мая 2022 11:01
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Дать отпор действиям коллективного Запада можно только при совместных усилиях ОДКБ. Об этом 24 мая заявил Виктор Хренин во время онлайн-заседания Совета министров обороны Организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На встрече главы оборонных ведомств обменялись мнениями по вопросам, связанным с вызовами и угрозами военной безопасности в регионе коллективной безопасности ОДКБ, а также обсудили ход реализации предложений по итогам миротворческой операции в Казахстане.  

Виктор Хренин: дать отпор действиям коллективного Запада можно только при совместных усилиях ОДКБ-1

Работу Организации обсуждали также и на уровне глав государств. На прошлой неделе в Москве прошел саммит ОДКБ. Александр Лукашенко высказал конкретные предложения по укреплению и управлению коллективными силами Организации. А также отметил, что, по сравнению с проводимой политикой НАТО, позиция ОДКБ по вопросам безопасности носит исключительно оборонительный характер. Тем не менее глава нашего государства призвал союзников держать удар всем вместе, поскольку сдержанность некоторых стран – участниц сообщества, в частности по украинскому вопросу, не делает ситуацию проще. Особенно на фоне хоровых пений Запада.  

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# ОДКБ # общество # Виктор Хренин # Александр Лукашенко # Фотофакт

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