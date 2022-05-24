Виктор Хренин: дать отпор действиям коллективного Запада можно только при совместных усилиях ОДКБ

Дать отпор действиям коллективного Запада можно только при совместных усилиях ОДКБ. Об этом 24 мая заявил Виктор Хренин во время онлайн-заседания Совета министров обороны Организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встрече главы оборонных ведомств обменялись мнениями по вопросам, связанным с вызовами и угрозами военной безопасности в регионе коллективной безопасности ОДКБ, а также обсудили ход реализации предложений по итогам миротворческой операции в Казахстане.