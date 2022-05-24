Виктор Хренин: дать отпор действиям коллективного Запада можно только при совместных усилиях ОДКБ

Дать отпор действиям коллективного Запада можно только при совместных усилиях ОДКБ. Об этом 24 мая заявил Виктор Хренин во время онлайн-заседания Совета министров обороны Организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На встрече главы оборонных ведомств обменялись мнениями по вопросам, связанным с вызовами и угрозами военной безопасности в регионе коллективной безопасности ОДКБ, а также обсудили ход реализации предложений по итогам миротворческой операции в Казахстане.
Работу Организации обсуждали также и на уровне глав государств. На прошлой неделе в Москве прошел саммит ОДКБ. Александр Лукашенко высказал конкретные предложения по укреплению и управлению коллективными силами Организации. А также отметил, что, по сравнению с проводимой политикой НАТО, позиция ОДКБ по вопросам безопасности носит исключительно оборонительный характер. Тем не менее глава нашего государства призвал союзников держать удар всем вместе, поскольку сдержанность некоторых стран – участниц сообщества, в частности по украинскому вопросу, не делает ситуацию проще. Особенно на фоне хоровых пений Запада.
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