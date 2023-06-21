Участники проекта «Поезд памяти» прибыли из Москвы в Брест

Новости Беларуси. «Поезд памяти» прибыл из Москвы в Брест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уникальный состав белорусские школьники встретили на перроне.

В 2023 году география участников патриотического проекта расширилась – в большое путешествие кроме представителей Беларуси и России отправятся дети из Армении и Кыргызстана (всего 200 человек). За 2,5 недели они преодолеют тысячи километров, посетят 14 городов и доедут до Урала. Чтобы оказаться в числе счастливчиков, молодежи пришлось пройти серьезный конкурсный отбор – только в Беларуси за право стать частью проекта боролись 11 тысяч претендентов.

Екатерина Шкуто, участница проекта «Поезд памяти»:

Это очень значимое мероприятие, для участия в котором я шла долгое время. Нужно было пройти конкурсный отбор, я дошла до республиканского этапа, и вот я здесь.

Анастасия Жураева, участница проекта «Поезд памяти»:

Я участвую для того, чтобы сохранить следы той Великой Победы, потому что во многих странах Европы сносят памятники. Эти следы исчезают. Я хочу сохранить это в своем сердце, в своей памяти и передавать из поколения в поколение.