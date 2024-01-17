Ирина Костевич вручила благодарность автору проекта «Внуки на пороге»

Идея создания проекта «Внуки на пороге» пришла Жанне Продовиковой в 2023 году. Под ее руководством отряд «внуков», в котором сейчас 10 человек, это ученики начальных классов, навещают одиноких бабушек один раз в квартал.

Жанна Продовикова, педагог-организатор Ждановичской начальной школы, работник социальной службы: Всего моих подопечных четыре, но одиноких пожилых только две. Все началось с того, что я просто рассказала об этих людях. Говорю: кто хочет с ними познакомиться? И я привела их познакомиться. Можно понять, если они пришли и больше не бросили их, то это люди, у которых сердце вместе с ними растет.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Наша государственная задача – чтобы наши пожилые люди максимально проживали у себя дома, старение у домашнего очага, при этом получая максимально те услуги, в которых они нуждаются. Около 200 тысяч человек через разные механизмы сегодня получают услуги на дому. Это и в рамках госсоцзаказа, и руками работников социальной защиты, и с подключением молодежи, родственного ухода. Наша задача – не потерять никого и максимально дать ту помощь, в которой они сегодня нуждаются.

В 2023-м Жанна Продовикова заняла 1-е место в минском областном конкурсе профессионального мастерства и была признана лучшим социальным работником центрального региона.