40-летний юбилей отмечает народный вокальный ансамбль «Память сердца»

Их голоса уникальны, а репертуар – «золотой фонд» военных песен. 40-летний юбилей отмечает народный вокальный ансамбль ветеранов Великой Отечественной войны, труда и Вооруженных Сил «Память сердца», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сегодня в его состав входят семь артистов. На сцене Дворца культуры ветеранов они исполнили наиболее известные композиции военных лет. Поздравить ансамбль с юбилеем собрались представители профсоюзов, суворовцы и ветераны труда. Отметим, в 2014 году коллектив получил специальную премию Президента Беларуси деятелям культуры и искусства. А в честь 40-летия ансамбля некоторые участники были удостоены профсоюзным знаком почета.

Галина Матяс, художественный руководитель народного вокального ансамбля ветеранов Великой Отечественной войны, труда и Вооруженных Сил «Память сердца»:

Этот коллектив создавался из единомышленников, ветеранов войны, также энтузиасты армейской песни, любители, но в основном это были профессионалы. Цель была дарить людям песни, рожденные в послевоенное время, рассказывающие о Родине, воспитывающие патриотизм. И самое главное, конечно, это было нацелено на гарнизоны военные, чтобы поддерживать воинов, солдат.