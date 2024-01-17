«Это не конец». Как православная церковь относится к смерти?

Есть ли жизнь после смерти – вопрос, который терзает умы миллионов людей. В большинстве религий смерть – это не конец, а переход в иной мир, определенная стадия перерождения. Тем не менее каких-либо научных доказательств существования загробной жизни нет. О том, есть ли у человека душа и что происходит после смерти, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
В большинстве религий смерть – это не конец. Как вы считаете?
Георгий Буявец, диакон Белорусской православной церкви:
Христианское или православное церковное учение, предание и писание говорят о том, что на самом деле смерть не является чем-то конечным человеческим. То есть душа, как мы знаем, которая есть у всех, продолжает жить. Это с точки зрения православия временное разделение души от тела. Почему временное? Потому что церковное предание говорит о том, что Христос еще придет на Землю, и тогда уже душа снова вселится в те тела, которые будут погребены, для дальнейшего Суда. После этого для дальнейшего существования в раю либо в аду – уже кто как проявил себя в этой жизни.