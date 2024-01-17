«Это не конец». Как православная церковь относится к смерти?

Есть ли жизнь после смерти – вопрос, который терзает умы миллионов людей. В большинстве религий смерть – это не конец, а переход в иной мир, определенная стадия перерождения. Тем не менее каких-либо научных доказательств существования загробной жизни нет. О том, есть ли у человека душа и что происходит после смерти, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

В большинстве религий смерть – это не конец. Как вы считаете?