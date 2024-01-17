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Посыл на формирование полноценного гражданина. Рассказываем о военно-патриотическом клубе при в/ч 3214

17 января 2024 17:38
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Расскажите о вашей инициативе. Что ждет ребят в военной части 3214?

Посыл на формирование полноценного гражданина. Рассказываем о военно-патриотическом клубе при в/ч 3214-1

Руслан Шиг, заместитель начальника отделения идеологической работы – начальник службы гражданско-патриотического воспитания войсковой части 3214:
Белорусское государство сформировало в силу своей экономики прослойку населения, которую можно назвать социальными иждивенцами. Чтобы людей из зоны комфорта вырвать, появились военно-патриотические клубы, где основной посыл и основная мысль – это не что Родина для меня, а что я для Родины. Люди, которые сидят на первых рядах, которые за трибунами стоят, я думаю, они просыпаются с идеей единой, что я сегодня, завтра могу для своей Родины сделать.

А что военно-патриотические клубы могут им дать? Возможность развиваться. Понятно, что у нас существует профессиональная ориентация, мы ориентируем ребят на то, чтобы они поступали в вузы силового профиля, средние специальные учебные заведения силового блока. Но основной посыл у нас – это формирование полноценного гражданина, который, где бы ни находился, приносил пользу.

Почему девушки выбирают службу во внутренних войсках? Ответила воспитанница военно-патриотического клуба – подробности здесь.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Евгений Пустовой # Руслан Шиг

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