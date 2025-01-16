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Как Владимир Мулявин начинал музыкальную карьеру в Минске? Рассказали в музее песняра

16 января 2025 07:37
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Величественный фасад, большие окна, лаконичные формы. Это здание на проспекте Независимости, 50, у площади Якуба Коласа в Минске, знакомо многим.

Как Владимир Мулявин начинал музыкальную карьеру в Минске? Рассказали в музее песняра-2

Анна Меркушевич, корреспондент:
Белорусская государственная филармония начинала свой путь еще в 30-е годы прошлого столетия, поначалу не имея даже собственного помещения. Артисты репетировали в неприспособленных для этого условиях с отвратительной акустикой.

Как Владимир Мулявин начинал музыкальную карьеру в Минске? Рассказали в музее песняра-4

Здание, которое мы видим сегодня, появилось на карте Минска лишь в 1963 году. Сюда же приехал устраиваться на работу тогда еще никому не известный музыкант из Свердловска – Владимир Мулявин.

Как Владимир Мулявин начинал музыкальную карьеру в Минске? Рассказали в музее песняра-6

Ольга Костюкович, заведующая музеем Владимира Мулявина Белгосфилармонии:
Это случилось в феврале. Он приехал в Минск вторично. Первый раз он попытался устроиться в Белгосфилармонию двумя годами ранее. Но его кандидатуру отклонили, его не приняли на работу. И через два года с Лидией Кармальской, своей женой, Владимир Георгиевич повторно приезжает в Минск, проходит прослушивание и становится гитаристом-инструменталистом концертно-эстрадного бюро Белгосфилармонии.

Как Владимир Мулявин начинал музыкальную карьеру в Минске? Рассказали в музее песняра-8

Филармония приютила его на долгие 40 лет. Спустя годы – 2 мая 2005 года – в память о талантливом артисте в ее стенах был создан музей.

Подробности в видео.

# Музей # Белорусские исполнители # История # Владимир Мулявин

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