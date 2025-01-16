В Минске на дискуссионной площадке собрались почти 150 участников форума профактивистов

Молодые представители госучреждений и курсанты Военной академии: на дискуссионной площадке в столице собрались почти 150 участников форума профактивистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие прошло под девизом «Вместе строим будущее». Его главной целью стало повышение роли молодежи в реализации государственной политики. Юное поколение – люди очень активные и инициативные. Профсоюз готов поддержать молодежь и помочь в реализации предложений.

Сергей Потапенко, председатель Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений: Такие встречи, конечно, очень важны для нашей профсоюзной жизни. Потому что привлекается актив, который потом в повседневной деятельности профсоюзных организаций доводят наши требования, молодежную политику.

Михаил Мясникович, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси:

Единство поколений – эта тема актуальна всегда. Когда такую задачу ставит глава государства, уважаемый Президент нашей страны, о том, что приходят новые поколения, люди, молодежь – мы единая нация. В этом плане, когда мы строим вместе наше будущее, в этом и заключается сила единства.

Форум состоялся в период проведения электоральной кампании по выборам Президента, вместе со спикерами профактив обсудил важные вопросы. Это и становление Беларуси как независимого государства, и итоги социально-экономического развития страны за 30 лет института президентства. Не оставили без внимания развитие интеграционных объединений на постсоветском пространстве, участие в ШОС и БРИКС. В центре внимания были актуальные вопросы национальной и информационной безопасности, электорального суверенитета.